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Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК - РИА Новости, 30.08.2024
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Тюменская область
 
17:01 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/tyumen-1969547130.html
Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК
Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК - РИА Новости, 30.08.2024
Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК
Промышленно-энергетический форум (TNF 2024), который пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, станет точкой опоры для лидеров топливно-энергетического комплекса... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:01
2024-08-30T17:01
тюменская область
тюмень
энергетика
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум (TNF 2024), который пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, станет точкой опоры для лидеров топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщают организаторы. Форум является одной из крупнейших межотраслевых площадок России, которая объединит производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. В этом году основными вопросами форума станет обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости страны. Они включают в себя формирование топливной отрасли полного цикла и разработку мер государственной поддержки для замещения импорта, создания новых партнерских цепочек, которые обеспечат бесперебойное функционирование ТЭК и налаживание серийного выпуска собственного высокотехнологичного оборудования и комплектующих. Итоги форума будут представлены в заключительном отчете, который охватит все ключевые темы, отраслевые задачи и предложенные инициативы. Этот документ станет сводом наиболее значимых аспектов обсуждений. Все решения и предложения станут прообразом развития отрасли на среднесрочную перспективу и будут направлены в профильные министерства и ведомства в качестве рекомендаций для расширения действующих программ поддержки нефтегазовой отрасли и создания новых, отметили организаторы. В рамках мероприятия будет организовано несколько форматов взаимодействия. Так, на полях форума пройдут Технологические дни, которые станут полигоном новых идей, где инновационную технологию или продукт можно представить экспертам, а те, в свою очередь, предоставят обратную связь о востребованности и жизнеспособности конкретного проекта. Также состоится выставка TNF EXPO, демонстрирующая новейшие технологии и разработки нефтегазового машиностроения. III HR-саммит TNF — площадка для экспертных дискуссий, обогащения отраслевых HR-практик кросс-индустриальным опытом, выработки совместных решений по развитию человеческого капитала как внутри отдельных отраслей, так и на уровне регионов и страны в целом. Это профильное мероприятие для HRD крупных промышленных компаний. Возможность обсудить с коллегами единомышленниками актуальную проблематику обеспеченности бизнеса квалифицированными кадрами, воспользоваться эффектом синергии и найти лучшее HR-решение для своего предприятия. Одним из форматов взаимодействия на форуме станет биржа контактов или b2b-встречи — инструмент для общения и нетворкинга, который получают участники TNF 2024. Формат уже стал традиционным, ежегодно в нем принимают участие представители крупных нефтегазовых и промышленных компаний страны. Также гостей и участников TNF 2024 ждет обширная культурная программа, включающая концертно-гастрономические мероприятия с участием известных диджеев, музыкальных групп и представителей культуры и искусства, заключили в оргкомитете.
https://ria.ru/20240801/kontrakty-1963497866.html
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тюмень, энергетика
Тюменская область, Тюмень, Энергетика

Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкГород Тюмень
Город Тюмень - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Город Тюмень
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум (TNF 2024), который пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, станет точкой опоры для лидеров топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщают организаторы.
Форум является одной из крупнейших межотраслевых площадок России, которая объединит производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику.
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В этом году основными вопросами форума станет обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости страны. Они включают в себя формирование топливной отрасли полного цикла и разработку мер государственной поддержки для замещения импорта, создания новых партнерских цепочек, которые обеспечат бесперебойное функционирование ТЭК и налаживание серийного выпуска собственного высокотехнологичного оборудования и комплектующих.
Итоги форума будут представлены в заключительном отчете, который охватит все ключевые темы, отраслевые задачи и предложенные инициативы. Этот документ станет сводом наиболее значимых аспектов обсуждений. Все решения и предложения станут прообразом развития отрасли на среднесрочную перспективу и будут направлены в профильные министерства и ведомства в качестве рекомендаций для расширения действующих программ поддержки нефтегазовой отрасли и создания новых, отметили организаторы.
В рамках мероприятия будет организовано несколько форматов взаимодействия. Так, на полях форума пройдут Технологические дни, которые станут полигоном новых идей, где инновационную технологию или продукт можно представить экспертам, а те, в свою очередь, предоставят обратную связь о востребованности и жизнеспособности конкретного проекта.
Также состоится выставка TNF EXPO, демонстрирующая новейшие технологии и разработки нефтегазового машиностроения.
III HR-саммит TNF — площадка для экспертных дискуссий, обогащения отраслевых HR-практик кросс-индустриальным опытом, выработки совместных решений по развитию человеческого капитала как внутри отдельных отраслей, так и на уровне регионов и страны в целом.
Это профильное мероприятие для HRD крупных промышленных компаний. Возможность обсудить с коллегами единомышленниками актуальную проблематику обеспеченности бизнеса квалифицированными кадрами, воспользоваться эффектом синергии и найти лучшее HR-решение для своего предприятия.
Одним из форматов взаимодействия на форуме станет биржа контактов или b2b-встречи — инструмент для общения и нетворкинга, который получают участники TNF 2024. Формат уже стал традиционным, ежегодно в нем принимают участие представители крупных нефтегазовых и промышленных компаний страны.
Также гостей и участников TNF 2024 ждет обширная культурная программа, включающая концертно-гастрономические мероприятия с участием известных диджеев, музыкальных групп и представителей культуры и искусства, заключили в оргкомитете.
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Тюменская областьТюменьЭнергетика
 
 
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