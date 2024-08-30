https://ria.ru/20240830/tyumen-1969547130.html

Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК

Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК - РИА Новости, 30.08.2024

Промышленно-энергетический форум в Тюмени станет точкой опоры лидеров ТЭК

Промышленно-энергетический форум (TNF 2024), который пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, станет точкой опоры для лидеров топливно-энергетического комплекса... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:01

2024-08-30T17:01

2024-08-30T17:01

тюменская область

тюмень

энергетика

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Промышленно-энергетический форум (TNF 2024), который пройдет в Тюмени с 16 по 19 сентября, станет точкой опоры для лидеров топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщают организаторы. Форум является одной из крупнейших межотраслевых площадок России, которая объединит производителей нефтегазового оборудования, сервисные компании, недропользователей, а также федеральные и региональные структуры, определяющие государственную промышленно-технологическую политику. В этом году основными вопросами форума станет обеспечение технологической устойчивости и создание условий для санкционной независимости страны. Они включают в себя формирование топливной отрасли полного цикла и разработку мер государственной поддержки для замещения импорта, создания новых партнерских цепочек, которые обеспечат бесперебойное функционирование ТЭК и налаживание серийного выпуска собственного высокотехнологичного оборудования и комплектующих. Итоги форума будут представлены в заключительном отчете, который охватит все ключевые темы, отраслевые задачи и предложенные инициативы. Этот документ станет сводом наиболее значимых аспектов обсуждений. Все решения и предложения станут прообразом развития отрасли на среднесрочную перспективу и будут направлены в профильные министерства и ведомства в качестве рекомендаций для расширения действующих программ поддержки нефтегазовой отрасли и создания новых, отметили организаторы. В рамках мероприятия будет организовано несколько форматов взаимодействия. Так, на полях форума пройдут Технологические дни, которые станут полигоном новых идей, где инновационную технологию или продукт можно представить экспертам, а те, в свою очередь, предоставят обратную связь о востребованности и жизнеспособности конкретного проекта. Также состоится выставка TNF EXPO, демонстрирующая новейшие технологии и разработки нефтегазового машиностроения. III HR-саммит TNF — площадка для экспертных дискуссий, обогащения отраслевых HR-практик кросс-индустриальным опытом, выработки совместных решений по развитию человеческого капитала как внутри отдельных отраслей, так и на уровне регионов и страны в целом. Это профильное мероприятие для HRD крупных промышленных компаний. Возможность обсудить с коллегами единомышленниками актуальную проблематику обеспеченности бизнеса квалифицированными кадрами, воспользоваться эффектом синергии и найти лучшее HR-решение для своего предприятия. Одним из форматов взаимодействия на форуме станет биржа контактов или b2b-встречи — инструмент для общения и нетворкинга, который получают участники TNF 2024. Формат уже стал традиционным, ежегодно в нем принимают участие представители крупных нефтегазовых и промышленных компаний страны. Также гостей и участников TNF 2024 ждет обширная культурная программа, включающая концертно-гастрономические мероприятия с участием известных диджеев, музыкальных групп и представителей культуры и искусства, заключили в оргкомитете.

https://ria.ru/20240801/kontrakty-1963497866.html

https://ria.ru/20240708/shkola-1958179045.html

тюмень

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюмень, энергетика