https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html

В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле

В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле - РИА Новости, 30.08.2024

В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле

Полиция задержала иностранного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт в Стамбуле с использованием взрывчатки,... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:44

2024-08-30T11:44

2024-08-30T11:44

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СТАМБУЛ, 30 авг - РИА Новости. Полиция задержала иностранного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт в Стамбуле с использованием взрывчатки, передает телеканал Ahaber. МВД Турции сообщило ранее в пятницу, что полицейские задержали 119 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* в 23 провинциях за пять дней. "Полиция тщательно следила за боевиком, незаконно проникшим в Турцию с целью осуществить кровавый теракт с использованием взрывного устройства в Стамбуле. Боевик прошел специальное обучение, готовясь к теракту", - передает канал. По его данным, боевика задержали в квартире в районе Багджылар на западе Стамбула, где он проживал. Дата задержания не уточняется. Канал отмечает, что боевику предъявлено обвинение в членстве в террористической группировке. При обыске у него изъяты пропагандистские материалы ИГ* и меч. Глава МВД Али Ерликая ранее сообщил о задержании более 3,5 тысячи подозреваемых в рамках борьбы с ИГ*. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.*Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20240830/turtsija-1969384146.html

стамбул

турция

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в мире, стамбул, турция, россия, исламское государство*