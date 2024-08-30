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В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле - РИА Новости, 30.08.2024
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11:44 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/turtsija-1969418771.html
В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле
В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле - РИА Новости, 30.08.2024
В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле
Полиция задержала иностранного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт в Стамбуле с использованием взрывчатки,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T11:44
2024-08-30T11:44
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СТАМБУЛ, 30 авг - РИА Новости. Полиция задержала иностранного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт в Стамбуле с использованием взрывчатки, передает телеканал Ahaber. МВД Турции сообщило ранее в пятницу, что полицейские задержали 119 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* в 23 провинциях за пять дней. "Полиция тщательно следила за боевиком, незаконно проникшим в Турцию с целью осуществить кровавый теракт с использованием взрывного устройства в Стамбуле. Боевик прошел специальное обучение, готовясь к теракту", - передает канал. По его данным, боевика задержали в квартире в районе Багджылар на западе Стамбула, где он проживал. Дата задержания не уточняется. Канал отмечает, что боевику предъявлено обвинение в членстве в террористической группировке. При обыске у него изъяты пропагандистские материалы ИГ* и меч. Глава МВД Али Ерликая ранее сообщил о задержании более 3,5 тысячи подозреваемых в рамках борьбы с ИГ*. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.*Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, стамбул, турция, россия, исламское государство*
В мире, Стамбул, Турция, Россия, Исламское государство*
В Турции задержали боевика ИГ,* готовившего теракт в Стамбуле

Ahaber: полиция задержала иностранного боевика ИГ, готовившего теракт в Стамбуле

© AP Photo / Burhan OzbiliciВъезд в министерство внутренних дел Турции в Анкаре
Въезд в министерство внутренних дел Турции в Анкаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Въезд в министерство внутренних дел Турции в Анкаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 30 авг - РИА Новости. Полиция задержала иностранного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, готовившего теракт в Стамбуле с использованием взрывчатки, передает телеканал Ahaber.
МВД Турции сообщило ранее в пятницу, что полицейские задержали 119 подозреваемых в причастности к террористической группировке "Исламское государство"* в 23 провинциях за пять дней.
"Полиция тщательно следила за боевиком, незаконно проникшим в Турцию с целью осуществить кровавый теракт с использованием взрывного устройства в Стамбуле. Боевик прошел специальное обучение, готовясь к теракту", - передает канал.
По его данным, боевика задержали в квартире в районе Багджылар на западе Стамбула, где он проживал. Дата задержания не уточняется. Канал отмечает, что боевику предъявлено обвинение в членстве в террористической группировке. При обыске у него изъяты пропагандистские материалы ИГ* и меч.
Глава МВД Али Ерликая ранее сообщил о задержании более 3,5 тысячи подозреваемых в рамках борьбы с ИГ*. Подобные операции проводятся в Турции на регулярной основе.
*Запрещенная в России террористическая организация
Турецкие силы безопасности оцепляют территорию возле парламента Турции и Министерства внутренних дел после взрыва в Анкаре - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Турции задержали 119 подозреваемых в причастности к ИГ*
Вчера, 09:12
 
В миреСтамбулТурцияРоссияИсламское государство*
 
 
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