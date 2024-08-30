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Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ

Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 30.08.2024

Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ

Правительство Украины увеличило число сотрудников государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая будет выполнять закон о запрете деятельности РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:17

2024-08-30T19:17

2024-08-30T19:17

религия

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алексей гончаренко

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украинская православная церковь

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Правительство Украины увеличило число сотрудников государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая будет выполнять закон о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Правительство увеличивает количество работников аппарата государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с 41 до 64. Хочу отметить, что именно эта служба будет выполнять закон о запрете деятельности УПЦ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Верховная рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.

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украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц