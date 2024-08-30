Рейтинг@Mail.ru
Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
19:17 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/tserkov-1969581288.html
Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ
Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ - РИА Новости, 30.08.2024
Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ
Правительство Украины увеличило число сотрудников государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая будет выполнять закон о запрете деятельности РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:17
2024-08-30T19:17
религия
украина
россия
алексей гончаренко
верховная рада украины
украинская православная церковь
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153205/10/1532051070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bdc209d607790fbbf0b79b8255f37e03.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Правительство Украины увеличило число сотрудников государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая будет выполнять закон о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*."Правительство увеличивает количество работников аппарата государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с 41 до 64. Хочу отметить, что именно эта служба будет выполнять закон о запрете деятельности УПЦ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Верховная рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
https://ria.ru/20240821/milliony-1967391246.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153205/10/1532051070_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9132170e093ffb767cf49743fbb91bf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, алексей гончаренко, верховная рада украины, украинская православная церковь, русская православная церковь, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ
Киев увеличил штат госслужбы, которая будет выполнять закон о запрете УПЦ

Киев увеличил штат госслужбы по этнополитике для выполнения закона о запрете УПЦ

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкКупола Софийского собора в Киеве
Купола Софийского собора в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Купола Софийского собора в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Правительство Украины увеличило число сотрудников государственной службы по этнополитике и свободе совести, которая будет выполнять закон о запрете деятельности канонической Украинской православной церкви (УПЦ), сообщает в пятницу депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.
"Правительство увеличивает количество работников аппарата государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести с 41 до 64. Хочу отметить, что именно эта служба будет выполнять закон о запрете деятельности УПЦ", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Верховная рада ранее приняла закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат Рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Депутаты голосуют на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
"Судьбу миллионов решили нажатием кнопки". Киев пошел на крайние меры
21 августа, 08:00
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
 
РелигияУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоВерховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала