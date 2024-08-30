https://ria.ru/20240830/tsentrobank-1969369761.html

ЦБ допустил сокращение наличных в обороте

ЦБ допустил сокращение наличных в обороте - РИА Новости, 30.08.2024

ЦБ допустил сокращение наличных в обороте

Объем наличных в обращении по итогам 2024 года может как снизиться на 200 миллиардов рублей, так и вырасти на такую же сумму, прогнозирует ЦБ. Если показатель... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:17

2024-08-30T05:17

2024-08-30T09:57

экономика

россия

максим осадчий

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Объем наличных в обращении по итогам 2024 года может как снизиться на 200 миллиардов рублей, так и вырасти на такую же сумму, прогнозирует ЦБ. Если показатель уменьшится, это будет первое сокращение за календарный год как минимум с 1998 года, выяснило РИА Новости по данным регулятора и Росстата. "Изменение объема наличных денег в обращении по итогам 2024 года прогнозируется в диапазоне от –0,2 до 0,2 триллиона рублей. Ожидается, что во втором полугодии повышенный по сравнению с сезонной динамикой возврат наличных денег в банки снизится, но продолжит влиять на динамику показателя в 2024 году", — сказано в проекте основных направлений денежно-кредитной политики на 2025 год и период 2026 и 2027 годов. Сокращение денежной массы в 2024 году произойдет из-за ужесточения монетарной политики ЦБ, причем потенциал роста ставки сохраняется на заседаниях в сентябре, октябре и декабре, поделился мнением с РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. "Повышение ключевой ставки приведет к росту ставок по вкладам, что, в свою очередь, будет способствовать притоку средств населения в банки и, соответственно, снижению объема наличных денег в обращении", — пояснил он. Другим фактором сокращения наличной денежной массы может стать и распространение безналичных платежей. "Использование наличности все менее привлекательно для населения. Инфраструктура для использования безналичных расчетов продолжает совершенствоваться, а возможность переводить деньги моментально между своими счетами снизила спрос на наличность", — отметил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров. Если реализуется негативный прогноз ЦБ, то, согласно расчетам РИА Новости, это станет первым сокращением наличной денежной массы по итогам года как минимум с 1999 года — более ранних данных в открытом доступе нет. Наиболее близко к снижению показатель подходил в 2016 году, когда за календарный год он вырос лишь на 0,9%, или 67,6 миллиарда рублей. В то же время за первое полугодие объем наличных в обращении в России сократился уже почти на 430 миллиардов рублей. Аналогичная ситуация складывалась в первом полугодии 2014 года (–222 миллиарда рублей), 2015 года (–512 миллиардов) и 2019 года (–146 миллиардов), однако падение компенсировалось, причем значительный рост наличных в обращении традиционно происходит в декабре.

https://ria.ru/20240215/vklady-1927470380.html

https://ria.ru/20240829/inflyatsiya-1969275020.html

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экономика, россия, максим осадчий, центральный банк рф (цб рф)