https://ria.ru/20240830/tovary-1969462586.html

На ВЭФ-2024 широко представят товары от производителей Хабаровского края

На ВЭФ-2024 широко представят товары от производителей Хабаровского края - РИА Новости, 30.08.2024

На ВЭФ-2024 широко представят товары от производителей Хабаровского края

По инициативе временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T13:31

2024-08-30T13:31

2024-08-30T13:31

хабаровский край

владивосток

дмитрий демешин

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

продукция

сельхозпродукция

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ХАБАРОВСК, 30 авг - РИА Новости. По инициативе временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края Дмитрия Демешина на IX Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке впервые широко представят товары от местных производителей, сообщает краевое правительство. "В этом году по инициативе Дмитрия Демешина впервые в рамках ВЭФ будут широко представлены товары, созданные производителями края. В малом павильоне организована выставка-продажа продукции под зонтичным брендом "Сделано в Хабаровском крае". В том числе: дизайнерской одежды, игрушек, сувениров, мясных и рыбных деликатесов, меда, кофе с дикоросами, снеков, минеральной воды и многого другого", - сообщает правительство региона. Кроме того, регион на ВЭФ-2024 представит павильон с высокотехнологичными проектами, закрепляющими его статус технологического лидера Дальнего Востока. Правительство региона уточняет, что павильон Хабаровского края представлен тремя блоками: основным зданием на главном подиуме, дополнительным зданием и площадкой для интерактивных мероприятий. На первом этаже основного здания расположены тематические зоны, акцентирующие внимание на технологическом лидерстве региона: "Технологический прорыв", "Прорывные проекты", "Инновации малых компаний", "VR-Cухой". По данным зампреда правительства края - министра экономического развития края Виктора Калашникова, активное включение малых технологических компаний в цепочки поставок для крупных промышленных предприятий – одна из первых инициатив, выдвинутых врио губернатора края. И эту идею бизнес региона оценил и одобрил. Отмечается, что в зоне "Технологический прорыв" на двух полосах мультимедийных экранов, управляемых тач-панелями, рассказывается о работе предприятий-флагманов: Комсомольского-на-Амуре авиазавода имени Юрия Гагарина, производственного филиала ПАО "Яковлев" "Региональные самолеты", ПАО "Амурский судостроительный завод" и других. "Прорывные проекты" - это демонстрация на интерактивной карте края ключевых проектов (частной Тихоокеанской железной дороги, Амурского гидрометаллургического комбината, Малмыжского ГОК , развития центра коллективного пользования "Новые материалы и технологии", организации центра производства БПЛА). В формате виртуальной реальности в зоне "VR-Cухой" проводят экскурсию по истребителям пятого поколения Су-57 и Су-75 ("Шах и мат"). В интерактивной зоне "Туризм" в режиме нон-стоп демонстрируются панорамные ролики о туристических достопримечательностях Хабаровского края. Организованы интерактивные игры "Чудеса Хабаровского края" и "Рыбалка Хабаровского края". А в зоне "Мастер-план" представлены проекты по обновлению городских пространств и созданию современной инфраструктуры в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре в течение ближайших лет. ВЭФ-2024 пройдет во Владивостоке (Приморский край) с 3 по 6 сентября. Его главная тема в этом году - "Дальний Восток 2030. Объединим усилия, создавая возможности". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20240607/khabarovskiy_kray-1951207679.html

https://ria.ru/20240822/turproekty-1967778742.html

владивосток

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Артем Смирнов

владивосток, дмитрий демешин, вэф — 2024 (восточный экономический форум) , продукция, сельхозпродукция