https://ria.ru/20240830/tovarooborot-1969607494.html

Решетников рассказал о планах России по товарообороту с Узбекистаном

Решетников рассказал о планах России по товарообороту с Узбекистаном - РИА Новости, 30.08.2024

Решетников рассказал о планах России по товарообороту с Узбекистаном

Лидеры России и Узбекистана поставили перед министрами экономики задачу выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год, то есть утроить его, заявил... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:27

2024-08-30T22:27

2024-08-30T22:27

экономика

узбекистан

россия

москва

максим решетников

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Лидеры России и Узбекистана поставили перед министрами экономики задачу выйти на товарооборот в 30 миллиардов долларов в год, то есть утроить его, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. По итогам прошлого года торговый оборот Узбекистана с Россией вырос на 5,4% – до 9,884 миллиарда долларов. В первом полугодии текущего года показатель увеличился на 29,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года – до 5,75 миллиарда долларов, сообщило статистическое агентство Узбекистана. "Десять миллиардов (долларов в год - ред.) цифру достигли. Казалось бы, хорошо. Но, опять же, (хорошие - ред.) отношения лидеров наших стран постоянно заставляют нас двигаться вперед. Еще недавно говорили о 20 (миллиардах в год - ред.). Сейчас уже перед нами с моим коллегой, министром инвестиций Лазизом (Кудратовым - ред.) поставлены задачи на 30 выйти миллиардов", - заявил Решетников на приеме в посольстве Узбекистана в Москве по случаю празднования 33-го Дня независимости Республики Узбекистан. По его словам, сроки выхода на эти показатели не определены, но профильные ведомства двух стран сейчас составляют планы, как это сделать. "Мы готовим планы, обсуждаем. Вначале кажется, что не очень, казалось бы, возможно. Но сейчас, по мере того, как эти планы формируются, обретают реальность, возникают вопросы: почему бы и нет", - признал он. Решетников назвал также Узбекистан "одним из локомотивов, которые развивают экономику России". "У нас 3 тысячи совместных компаний, которые работают в Узбекистане, более сотни крупных проектов в Узбекистане наших компаний", - рассказал он. Решетников при этом признал, что в совместных проектах возникают споры, но это неизбежно с учетом масштабов взаимодействия. "Когда так много взаимодействия, такой большой периметр взаимодействия, всегда возникают какие-то вопросы. Так не бывает, чтобы какие-то трения не бывали. Иногда споры торговые, иногда в инвестиционных проектах что-то по-разному считаем. Но это нисколько не пугает, потому что в основе нашего взаимодействия лежит доверие. Доверие на всех уровнях", - рассказал министр. По его словам, в основе этого доверия лежат хорошие отношения президентов двух стран.

https://ria.ru/20240526/diplomatiya-1948125120.html

https://ria.ru/20240807/apokalipsis-1964512761.html

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экономика, узбекистан, россия, москва, максим решетников