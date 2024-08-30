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Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле

Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле - РИА Новости, 30.08.2024

Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле

Значительная часть оружия, поставляемого Западом Украине, подпитывает терроризм в Сахеле, увеличивает риск дестабилизации в регионе, заявил постпред Мали при... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:11

2024-08-30T19:11

2024-08-30T21:06

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ООН, 30 авг – РИА Новости. Значительная часть оружия, поставляемого Западом Украине, подпитывает терроризм в Сахеле, увеличивает риск дестабилизации в регионе, заявил постпред Мали при ООН Исса Конфуру."Значительная часть оружия, поставляемого Украине, в конечном итоге подпитывает терроризм и преступность в Сахеле, что чревато дальнейшей дестабилизацией нашей страны и усугублением страданий нашего народа", - сказал Конфуру в ходе заседания Совбеза ООН.Мали призывает страны, поставляющие оружие Киеву, обеспечить, чтобы оно не попало в руки террористов в Африке, подчеркнул он.Ранее в распоряжение РИА Новости попало письмо, в котором Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле.Французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали в начале августа, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.

https://ria.ru/20240822/ukraina-1967710198.html

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