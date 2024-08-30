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Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:11 30.08.2024 (обновлено: 21:06 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/terrorizm-1969579136.html
Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле
Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле - РИА Новости, 30.08.2024
Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле
Значительная часть оружия, поставляемого Западом Украине, подпитывает терроризм в Сахеле, увеличивает риск дестабилизации в регионе, заявил постпред Мали при... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:11
2024-08-30T21:06
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сахель
мали
оон
мария захарова
киев
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ООН, 30 авг – РИА Новости. Значительная часть оружия, поставляемого Западом Украине, подпитывает терроризм в Сахеле, увеличивает риск дестабилизации в регионе, заявил постпред Мали при ООН Исса Конфуру."Значительная часть оружия, поставляемого Украине, в конечном итоге подпитывает терроризм и преступность в Сахеле, что чревато дальнейшей дестабилизацией нашей страны и усугублением страданий нашего народа", - сказал Конфуру в ходе заседания Совбеза ООН.Мали призывает страны, поставляющие оружие Киеву, обеспечить, чтобы оно не попало в руки террористов в Африке, подчеркнул он.Ранее в распоряжение РИА Новости попало письмо, в котором Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле.Французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали в начале августа, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
https://ria.ru/20240822/ukraina-1967710198.html
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в мире, украина, сахель , мали, оон, мария захарова, киев, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сахель , Мали, ООН, Мария Захарова, Киев, Россия
Постпред Мали при ООН обвинил Запад в подпитывании терроризма в Сахеле

Постпред Мали при ООН: западное оружие для ВСУ подпитывает терроризм в Сахеле

© iStock.com / Thomas BrissiaudГород Бамако- столица Мали
Город Бамако- столица Мали - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / Thomas Brissiaud
Город Бамако- столица Мали. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 30 авг – РИА Новости. Значительная часть оружия, поставляемого Западом Украине, подпитывает терроризм в Сахеле, увеличивает риск дестабилизации в регионе, заявил постпред Мали при ООН Исса Конфуру.
"Значительная часть оружия, поставляемого Украине, в конечном итоге подпитывает терроризм и преступность в Сахеле, что чревато дальнейшей дестабилизацией нашей страны и усугублением страданий нашего народа", - сказал Конфуру в ходе заседания Совбеза ООН.
Мали призывает страны, поставляющие оружие Киеву, обеспечить, чтобы оно не попало в руки террористов в Африке, подчеркнул он.
Ранее в распоряжение РИА Новости попало письмо, в котором Мали, Нигер и Буркина-Фасо просят Совет безопасности ООН принять меры против Украины из-за поддержки Киевом терроризма в Африке, в особенности в Сахеле.
Французские СМИ со ссылкой на малийский военный источник сообщали в начале августа, что террористы из альянса малийских вооруженных сепаратистских группировок CSP-DPA ездили на Украину для прохождения там обучения. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Киев, не имея возможности победить РФ на поле боя, решил открыть "второй фронт" в Африке, потворствуя террористическим группировкам в дружественных Москве африканских государствах. Мали 5 августа разорвала дипломатические отношения с Украиной. Причиной стала поддержка Киевом местных террористов. Нигер 8 августа также заявил о разрыве отношений с Киевом.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСахельМалиООНМария ЗахароваКиевРоссия
 
 
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