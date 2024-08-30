В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта
Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в расшатывании фронта
© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в расшатывании фронта.
"У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая <...> прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком (до переименования —Дзержинск. — Прим. ред.) и Нью-Йорком (до переименования — Новгородское. — Прим. ред.), когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", — написала она.
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Как сообщил 12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский, группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Новгородским и Торецком.
В середине августа парламентарий указала на катастрофическое положение украинских войск в ДНР. В частности, она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, указав, что город обороняют неопытные новые подразделения. Тогда же Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что он перестал уделять достаточно внимания ситуации на Донецком направлении.
Накануне журнал Economist со ссылкой на неназванного офицера из инженерного подразделения украинских войск сообщил, что в ВСУ связывают быстрое продвижение российских военных в Донбассе с отсутствием плана у Генштаба.
За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку, Орловку и Новожеланное в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.