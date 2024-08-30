https://ria.ru/20240830/syrskiy-1969585197.html

В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта

В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта - РИА Новости, 30.08.2024

В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в расшатывании фронта. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:37

2024-08-30T19:37

2024-08-30T20:32

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в расшатывании фронта. "У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая <...> прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком (до переименования —Дзержинск. — Прим. ред.) и Нью-Йорком (до переименования — Новгородское. — Прим. ред.), когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", — написала она.В середине августа парламентарий указала на катастрофическое положение украинских войск в ДНР. В частности, она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, указав, что город обороняют неопытные новые подразделения. Тогда же Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что он перестал уделять достаточно внимания ситуации на Донецком направлении.Накануне журнал Economist со ссылкой на неназванного офицера из инженерного подразделения украинских войск сообщил, что в ВСУ связывают быстрое продвижение российских военных в Донбассе с отсутствием плана у Генштаба.За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку, Орловку и Новожеланное в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.

https://ria.ru/20240830/vsu-1969576619.html

https://ria.ru/20240830/vsu-1969396160.html

https://ria.ru/20240830/svo-1969255879.html

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