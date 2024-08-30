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В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:37 30.08.2024 (обновлено: 20:32 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/syrskiy-1969585197.html
В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта
В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта - РИА Новости, 30.08.2024
В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в расшатывании фронта. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:37
2024-08-30T20:32
специальная военная операция на украине
в мире
александр сырский
вооруженные силы украины
верховная рада украины
украина
угледар
торецк
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в расшатывании фронта. "У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая &lt;...&gt; прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком (до переименования —Дзержинск. — Прим. ред.) и Нью-Йорком (до переименования — Новгородское. — Прим. ред.), когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", — написала она.В середине августа парламентарий указала на катастрофическое положение украинских войск в ДНР. В частности, она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, указав, что город обороняют неопытные новые подразделения. Тогда же Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что он перестал уделять достаточно внимания ситуации на Донецком направлении.Накануне журнал Economist со ссылкой на неназванного офицера из инженерного подразделения украинских войск сообщил, что в ВСУ связывают быстрое продвижение российских военных в Донбассе с отсутствием плана у Генштаба.За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку, Орловку и Новожеланное в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.
https://ria.ru/20240830/vsu-1969576619.html
https://ria.ru/20240830/vsu-1969396160.html
https://ria.ru/20240830/svo-1969255879.html
украина
угледар
торецк
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в мире, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины, украина, угледар, торецк, донецкая народная республика, апты алаудинов
Специальная военная операция на Украине, В мире, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, Украина, Угледар, Торецк, Донецкая Народная Республика, Апты Алаудинов
В Раде обвинили Сырского в расшатывании фронта

Депутат Рады Безуглая обвинила главкома ВСУ Сырского в расшатывании фронта

© Фото : Офис президента УкраиныКомандующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Офис президента Украины
Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале обвинила главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в расшатывании фронта.
"У меня многочисленные обращения военных в отчаянии, что Сырский забирает 72-ю бригаду из Угледара, которая <...> прекрасно знает местность. Россиянам такое уже известно, и они готовятся. Это будет катастрофа, как с Торецком (до переименования —Дзержинск. — Прим. ред.) и Нью-Йорком (до переименования — Новгородское. — Прим. ред.), когда оттуда забрали 24-ю бригаду. Такое впечатление, что он специально расшатывает фронт", — написала она.
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Вчера, 19:01

Как сообщил 12 августа советник главы ДНР Игорь Кимаковский, группировка украинских войск попала в оперативное окружение между Новгородским и Торецком.

В середине августа парламентарий указала на катастрофическое положение украинских войск в ДНР. В частности, она обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, указав, что город обороняют неопытные новые подразделения. Тогда же Безуглая обвинила главкома ВСУ в том, что он перестал уделять достаточно внимания ситуации на Донецком направлении.
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Накануне журнал Economist со ссылкой на неназванного офицера из инженерного подразделения украинских войск сообщил, что в ВСУ связывают быстрое продвижение российских военных в Донбассе с отсутствием плана у Генштаба.
За последние полторы недели российские войска освободили Новгородское, Межевое, Желанное, Камышевку, Орловку и Новожеланное в ДНР. Как подчеркивал замначальника Главного военно-политического управления Минобороны Апти Алаудинов, армия доминирует на всей линии боевого соприкосновения, на Донецком направлении идет мощное продвижение.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныУкраинаУгледарТорецкДонецкая Народная РеспубликаАпты Алаудинов
 
 
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