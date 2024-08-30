https://ria.ru/20240830/svo-1969425281.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность - РИА Новости, 30.08.2024

В Курской области объявили ракетную опасность

Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:56

2024-08-30T11:56

2024-08-30T11:56

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

алексей смирнов (политик)

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ТУЛА, 30 авг - РИА Новости. Ракетная опасность снова объявлена на всей территории Курской области, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Алексей Смирнов. Угрозу ракетного обстрела объявили в четвёртый раз в пятницу. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - написал врио главы региона. Прошлую ракетную опасность объявляли в 09.54 мск, она продлилась один час и две минуты.

https://ria.ru/20240830/btr-1969401684.html

курская область

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2024

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происшествия, курская область, алексей смирнов (политик)