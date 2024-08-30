Рейтинг@Mail.ru
Под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 30.08.2024 (обновлено: 19:15 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/sud-1969573423.html
Под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде
Под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде - РИА Новости, 30.08.2024
Под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде
Следователи в Пензенской области предъявили двум медсестрам обвинение в причинении смерти по неосторожности ребенку, который умер от ОРВИ в поезде Тюмень-Адлер... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:48
2024-08-30T19:15
пензенская область
происшествия
тюмень
адлер
россия
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_05ef464980645948d183db4495a46b2e.jpg
САРАТОВ, 30 авг - РИА Новости. Следователи в Пензенской области предъявили двум медсестрам обвинение в причинении смерти по неосторожности ребенку, который умер от ОРВИ в поезде Тюмень-Адлер в декабре 2023 года, дело передано в суд, сообщило региональное управление СК РФ.В декабре 2023 года группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. К 30 декабря всех детей выписали из больницы. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ."В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух медицинских работников в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до трех лет лишения свободы."По данным следствия, 19 декабря прошлого года в поезд по маршруту Тюмень-Адлер осуществлена посадка организованной группы детей с сопровождающими лицами, включая двух медицинских сестер. На следующий день 12-летняя девочка, находившаяся в составе этой группы, обратилась к медицинской сестре с жалобами на ухудшение самочувствия, она дала ребенку жаропонижающее лекарственное средство. Состояние девочки постепенно ухудшалось", - добавили в региональном управлении СК РФ.Следствие установило, что медсестры, сопровождавшие детей, не осуществляли должным образом наблюдение за девочкой, они также не оценили тяжесть состояния ребенка, не заподозрив наличие у девочки ОРВИ, в связи с чем не приняли необходимых мер по ее лечению и госпитализации.
https://ria.ru/20240826/ekaterinburg-1968467123.html
https://ria.ru/20240819/prigovor-1967084340.html
пензенская область
тюмень
адлер
россия
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145574_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_06e3cc55e816fe128d9c0f5f1ec0e72d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пензенская область, происшествия, тюмень, адлер, россия, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф)
Пензенская область, Происшествия, Тюмень, Адлер, Россия, Луганская Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ)
Под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде

СК: под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 авг - РИА Новости. Следователи в Пензенской области предъявили двум медсестрам обвинение в причинении смерти по неосторожности ребенку, который умер от ОРВИ в поезде Тюмень-Адлер в декабре 2023 года, дело передано в суд, сообщило региональное управление СК РФ.
В декабре 2023 года группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. К 30 декабря всех детей выписали из больницы. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ.
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
В Екатеринбурге установили причину смерти пятилетнего мальчика
26 августа, 11:31
"В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух медицинских работников в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
"По данным следствия, 19 декабря прошлого года в поезд по маршруту Тюмень-Адлер осуществлена посадка организованной группы детей с сопровождающими лицами, включая двух медицинских сестер. На следующий день 12-летняя девочка, находившаяся в составе этой группы, обратилась к медицинской сестре с жалобами на ухудшение самочувствия, она дала ребенку жаропонижающее лекарственное средство. Состояние девочки постепенно ухудшалось", - добавили в региональном управлении СК РФ.
Следствие установило, что медсестры, сопровождавшие детей, не осуществляли должным образом наблюдение за девочкой, они также не оценили тяжесть состояния ребенка, не заподозрив наличие у девочки ОРВИ, в связи с чем не приняли необходимых мер по ее лечению и госпитализации.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Жительнице Омска дали срок в колонии за убийство новорожденной дочери
19 августа, 14:44
 
Пензенская областьПроисшествияТюменьАдлерРоссияЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала