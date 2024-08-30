Под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде
СК: под Пензой будут судить медсестер, обвиняемых в смерти ребенка в поезде
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
САРАТОВ, 30 авг - РИА Новости. Следователи в Пензенской области предъявили двум медсестрам обвинение в причинении смерти по неосторожности ребенку, который умер от ОРВИ в поезде Тюмень-Адлер в декабре 2023 года, дело передано в суд, сообщило региональное управление СК РФ.
В декабре 2023 года группа из 125 детей и 11 сопровождающих возвращалась в ЛНР из лагеря в Тюмени, в поезде Тюмень-Адлер у некоторых ребят были выявлены признаки ОРВИ, потребовалась медицинская помощь. Поезд совершил незапланированную остановку на станции Колышлей в Пензенской области. Незамедлительно на станцию прибыла скорая помощь, но спасти 12-летнюю девочку не удалось. После этого поезд проследовал в Саратовскую область, где в ночь на 21 декабря всю группу отправили в областную инфекционную больницу в Саратове. К 30 декабря всех детей выписали из больницы. По данным минздрава ЛНР, грипп А подтвердился у 61 ребенка, еще у 44 детей проявились признаки ОРВИ.
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"В отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Пензенской области завершено расследование уголовного дела по обвинению двух медицинских работников в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей"... Дело направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Санкции этой статьи УК РФ предусматривают наказание до трех лет лишения свободы.
"По данным следствия, 19 декабря прошлого года в поезд по маршруту Тюмень-Адлер осуществлена посадка организованной группы детей с сопровождающими лицами, включая двух медицинских сестер. На следующий день 12-летняя девочка, находившаяся в составе этой группы, обратилась к медицинской сестре с жалобами на ухудшение самочувствия, она дала ребенку жаропонижающее лекарственное средство. Состояние девочки постепенно ухудшалось", - добавили в региональном управлении СК РФ.
Следствие установило, что медсестры, сопровождавшие детей, не осуществляли должным образом наблюдение за девочкой, они также не оценили тяжесть состояния ребенка, не заподозрив наличие у девочки ОРВИ, в связи с чем не приняли необходимых мер по ее лечению и госпитализации.