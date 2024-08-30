https://ria.ru/20240830/su-34-1969526804.html
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:00
2024-08-30T16:00
2024-08-30T16:00
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в Минобороны. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, су-34, вооруженные силы украины, курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Су-34, Вооруженные силы Украины, Курская область, Россия
Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области
МО РФ: экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области