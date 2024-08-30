https://ria.ru/20240830/su-34-1969526804.html

Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области - РИА Новости, 30.08.2024

Экипаж Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в Курской области

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:00

2024-08-30T16:00

2024-08-30T16:00

специальная военная операция на украине

безопасность

су-34

вооруженные силы украины

курская область

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/09/1938918626_0:0:1945:1094_1920x0_80_0_0_65d854c9ed936e61041fa6597ec91970.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 Воздушно-космических сил нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Удар наносился по разведанным замаскированным целям противника модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции, уточнили в Минобороны. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении личного состава и бронированной техники ВСУ, экипаж вернулся на аэродром вылета", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, су-34, вооруженные силы украины, курская область, россия