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СМИ: компания Starlink попросила суд разблокировать ее счета в Бразилии - РИА Новости, 30.08.2024
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21:54 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/starlink--1969602508.html
СМИ: компания Starlink попросила суд разблокировать ее счета в Бразилии
СМИ: компания Starlink попросила суд разблокировать ее счета в Бразилии - РИА Новости, 30.08.2024
СМИ: компания Starlink попросила суд разблокировать ее счета в Бразилии
Компания Starlink обратилась в Верховный федеральный суд с просьбой разблокировать ее счета в Бразилии, сообщил новостной портал G1. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T21:54
2024-08-30T21:54
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг - РИА Новости. Компания Starlink обратилась в Верховный федеральный суд с просьбой разблокировать ее счета в Бразилии, сообщил новостной портал G1. Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в стране были заморожены по требованию судьи Алешандри ди Мораиса из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно. "Starlink обратилась в Верховный федеральный суд, выступая против решения Мораиса и требуя разблокировать счета компании", - сообщило СМИ. В обращении Starlink отмечается, что компания не является частью судебного процесса против X, что все активы компании были заблокированы "без веских оснований и без установленной и действующей процедуры", что Мораис не обеспечил компании право на защиту и разбирательство. Судья верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис дал 24 часа Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (02.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
https://ria.ru/20240830/starlink--1969353426.html
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в мире, бразилия, илон маск, spacex
В мире, Бразилия, Илон Маск, SpaceX
СМИ: компания Starlink попросила суд разблокировать ее счета в Бразилии

G1: Starlink просит Верховный федеральный суд разблокировать ее счета в Бразилии

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкВид на город Сан-Паулу
Вид на город Сан-Паулу - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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БУЭНОС-АЙРЕС, 30 авг - РИА Новости. Компания Starlink обратилась в Верховный федеральный суд с просьбой разблокировать ее счета в Бразилии, сообщил новостной портал G1.
Ранее бразильские СМИ сообщили, что счета Starlink в стране были заморожены по требованию судьи Алешандри ди Мораиса из-за отсутствия в стране юридического представителя социальной сети Х. Американский миллиардер Илон Маск заявил, что принадлежащие ему соцсеть Х и входящая в SpaceX компания Starlink – две юридически разных фирмы, поэтому решение суда Бразилии заморозить счета последней незаконно.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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"Starlink обратилась в Верховный федеральный суд, выступая против решения Мораиса и требуя разблокировать счета компании", - сообщило СМИ.
В обращении Starlink отмечается, что компания не является частью судебного процесса против X, что все активы компании были заблокированы "без веских оснований и без установленной и действующей процедуры", что Мораис не обеспечил компании право на защиту и разбирательство.
Судья верховного суда Бразилии Алешандри ди Мораис дал 24 часа Маску на то, чтобы назначить нового юридического представителя соцсети X в стране, или ее работа будет приостановлена. Дедлайн истек в 20.07 в четверг (02.07 пятницы мск). Социальная сеть Х в пятницу заявила, что отказывается выполнять "незаконные приказы" суда в Бразилии и ожидает своей блокировки в этой стране.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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В миреБразилияИлон МаскSpaceX
 
 
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