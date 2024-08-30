https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969589638.html

Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры

Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры - РИА Новости, 30.08.2024

Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры

Если кто-то из участников СВО хочет работать в гражданских структурах, их надо брать, среди них много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T20:18

2024-08-30T20:18

2024-08-30T20:57

специальная военная операция на украине

владимир путин

россия

самарская область

вячеслав федорищев

общество

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если кто-то из участников СВО хочет работать в гражданских структурах, их надо брать, среди них много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин."Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей", — сказал Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.

https://ria.ru/20240812/zadacha-1965725868.html

россия

самарская область

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2024

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владимир путин, россия, самарская область, вячеслав федорищев, общество