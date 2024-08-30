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Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры
Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры - РИА Новости, 30.08.2024
Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры
Если кто-то из участников СВО хочет работать в гражданских структурах, их надо брать, среди них много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:18
2024-08-30T20:18
2024-08-30T20:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
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самарская область
вячеслав федорищев
общество
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если кто-то из участников СВО хочет работать в гражданских структурах, их надо брать, среди них много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин."Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей", — сказал Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.
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владимир путин, россия, самарская область, вячеслав федорищев, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Общество
Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры
Путин на встрече с Федорищевым призвал брать бойцов СВО в гражданские структуры