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Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:18 30.08.2024 (обновлено: 20:57 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969589638.html
Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры
Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры - РИА Новости, 30.08.2024
Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры
Если кто-то из участников СВО хочет работать в гражданских структурах, их надо брать, среди них много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:18
2024-08-30T20:57
специальная военная операция на украине
владимир путин
россия
самарская область
вячеслав федорищев
общество
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если кто-то из участников СВО хочет работать в гражданских структурах, их надо брать, среди них много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин."Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей", — сказал Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.
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владимир путин, россия, самарская область, вячеслав федорищев, общество
Специальная военная операция на Украине, Владимир Путин, Россия, Самарская область, Вячеслав Федорищев, Общество
Путин призвал брать участников СВО в гражданские структуры

Путин на встрече с Федорищевым призвал брать бойцов СВО в гражданские структуры

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев во время встречи
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Если кто-то из участников СВО хочет работать в гражданских структурах, их надо брать, среди них много талантливых людей, заявил президент России Владимир Путин.
"Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей", — сказал Путин на встрече с врио губернатора Самарской области Вячеславом Федорищевым.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинРоссияСамарская областьВячеслав ФедорищевОбщество
 
 
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