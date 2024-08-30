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Спецоперация, 30 августа: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:44 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969571727.html
Спецоперация, 30 августа: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Спецоперация, 30 августа: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024
Спецоперация, 30 августа: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили населенные пункты Константиновка и Новожеланное в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:44
2024-08-30T18:44
специальная военная операция на украине
россия
украина
жозеп боррель
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
миг-29
оон
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Константиновка и Новожеланное в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. Потери украинских войск в зоне СВО за минувшую неделю составили до 16 910 человек, следует из сводки Минобороны. В плен в течение недели сдались 58 украинских военнослужащих. Средства ПВО уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS, три оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре тактические ракеты "Точка-У" и 311 беспилотников, добавило российское оборонное ведомство. Потери украинских войск на курском направлении за пятницу составили более 380 человек и 22 единицы бронетехники, сообщило Минобороны. Российские войска отразили пять украинских атак в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного в Курской области. Удары Украины по регионам РФМинобороны РФ утром сообщило об уничтожении за ночь 18 украинских БПЛА, 11 сбиты над Брянской областью, четыре - над Калужской, два - над Крымом и один над Белгородской областью. В Белгородском районе в результате атаки дрона ВСУ был ранен мужчина из села Петровка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. В результате у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы. Днем Гладков сообщил, что житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников. Преступления ВСУ в Курской областиМИД передаст всю информацию о преступлениях ВСУ в Курской области в представительства России при международных организациях, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. Он также заявил, что в Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривают на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования. По словам Мирошника, украинские боевики расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которые успели эвакуироваться. Посол отметил, что Украина использует для обстрелов домов мирных жителей снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью, эти факты тщательно документируются. В четверг Мирошник заявил РИА Новости, что есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области. Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в свою очередь, готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока ничего не получило, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан. Потеря первого F-16В России и на Западе активно обсуждается потеря Украиной первого истребителя F-16. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что это большая репутационная потеря для США. Газета Wall Street Journal написала, что потеря одного из истребителей, которые Украина месяцами просила у союзников, стала крупным ударом для Киева. Многие F-16, переданные Украине, используются уже не первое десятилетие и уязвимы перед ПВО, отмечает газета. Financial Times сообщила, что расследованием обстоятельств крушения займется специальная комиссия. Среди версий как ошибка пилота, так и огонь со стороны украинских сил. За штурвалом истребителя был один из первых украинских пилотов, прошедших подготовку на F-16. Британская Telegraph отметила, что у Киева было всего шесть пилотов, готовых управлять F-16, поэтому гибель одного из них намного болезненнее для Украины, чем потеря самой машины. Удары европейским оружиев вглубь РФГлава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, при этом призвал страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывание Борреля, заявил, что тот под занавес своих полномочий активно занимается не "тушением пожара" украинского конфликта, а разжиганием третьей мировой войны. Сенатор Сергей Перминов высказал мнение, что подобного рода заявления тянут лет на 15-20 заключения, так как это публичный призыв к осуществлению террористической деятельности. Боррель позже заявил, что министры обороны ЕС оставили странам союза решение по ограничениям на удары ВСУ, общеевропейского решения не будет.
https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html
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россия, украина, жозеп боррель, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, миг-29, оон, родион мирошник, курская область, евросоюз, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Жозеп Боррель, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, ООН, Родион Мирошник, Курская область, Евросоюз, F-16, В мире
Спецоперация, 30 августа: ВС России освободили два населенных пункта в ДНР

Минобороны: ВС России освободили Константиновку и Новожеланное в ДНР

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО . Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российские войска освободили населенные пункты Константиновка и Новожеланное в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Потери украинских войск в зоне СВО за минувшую неделю составили до 16 910 человек, следует из сводки Минобороны. В плен в течение недели сдались 58 украинских военнослужащих.
Средства ПВО уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS, три оперативно-тактические ракеты ATACMS, четыре тактические ракеты "Точка-У" и 311 беспилотников, добавило российское оборонное ведомство.
Потери украинских войск на курском направлении за пятницу составили более 380 человек и 22 единицы бронетехники, сообщило Минобороны.
Российские войска отразили пять украинских атак в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного в Курской области.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Курск на стероидах: Киев теперь нацелился на всю Россию
Вчера, 08:00

Удары Украины по регионам РФ

Минобороны РФ утром сообщило об уничтожении за ночь 18 украинских БПЛА, 11 сбиты над Брянской областью, четыре - над Калужской, два - над Крымом и один над Белгородской областью.
В Белгородском районе в результате атаки дрона ВСУ был ранен мужчина из села Петровка, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Выехавший на место взрыва глава Малиновского сельского поселения Игорь Старцев сам подвергся атаке FPV-дрона. В результате у главы поселения диагностированы минно-взрывная травма, осколочные ранения обоих предплечий, рук, живота и мягких тканей головы.
Днем Гладков сообщил, что житель села Новое Волоконовского района и боец теробороны ранены в результате атак украинских беспилотников.

Преступления ВСУ в Курской области

МИД передаст всю информацию о преступлениях ВСУ в Курской области в представительства России при международных организациях, сообщил в интервью РИА Новости посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он также заявил, что в Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривают на английском языке, с грузинским акцентом, а также польские формирования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
По словам Мирошника, украинские боевики расстреливают, сжигают и грабят дома мирных жителей Курской области, которые успели эвакуироваться. Посол отметил, что Украина использует для обстрелов домов мирных жителей снаряды РСЗО, начиненные шрапнелью, эти факты тщательно документируются.
В четверг Мирошник заявил РИА Новости, что есть данные о сексуальном насилии украинских наемников и радикалов в отношении мирных жителей Курской области.
Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), в свою очередь, готово изучить любую информацию о сексуальных преступлениях ВСУ в Курской области, но пока ничего не получило, заявил РИА Новости официальный представитель УВКПЧ Тамин Аль-Китан.

Потеря первого F-16

В России и на Западе активно обсуждается потеря Украиной первого истребителя F-16. Военный эксперт Алексей Леонков считает, что это большая репутационная потеря для США.
Газета Wall Street Journal написала, что потеря одного из истребителей, которые Украина месяцами просила у союзников, стала крупным ударом для Киева. Многие F-16, переданные Украине, используются уже не первое десятилетие и уязвимы перед ПВО, отмечает газета.
Financial Times сообщила, что расследованием обстоятельств крушения займется специальная комиссия. Среди версий как ошибка пилота, так и огонь со стороны украинских сил. За штурвалом истребителя был один из первых украинских пилотов, прошедших подготовку на F-16.
Британская Telegraph отметила, что у Киева было всего шесть пилотов, готовых управлять F-16, поэтому гибель одного из них намного болезненнее для Украины, чем потеря самой машины.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского
Вчера, 08:00

Удары европейским оружиев вглубь РФ

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет находиться в состоянии войны с Россией, при этом призвал страны Евросоюза разрешить удары европейским оружием по территории, которую ЕС признает российской.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, комментируя высказывание Борреля, заявил, что тот под занавес своих полномочий активно занимается не "тушением пожара" украинского конфликта, а разжиганием третьей мировой войны.
Сенатор Сергей Перминов высказал мнение, что подобного рода заявления тянут лет на 15-20 заключения, так как это публичный призыв к осуществлению террористической деятельности.
Боррель позже заявил, что министры обороны ЕС оставили странам союза решение по ограничениям на удары ВСУ, общеевропейского решения не будет.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"ДРГ нашли способ проникнуть". Жители Курской области взялись за оружие
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЖозеп БоррельВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМиГ-29ООНРодион МирошникКурская областьЕвросоюзF-16В мире
 
 
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