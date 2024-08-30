https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html

"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации

"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 30.08.2024

"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации

Украина терпит поражение на главной линии фронта в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:47

2024-08-30T15:47

2024-08-30T15:47

специальная военная операция на украине

в мире

курская область

украина

киев

александр сырский

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина терпит поражение на главной линии фронта в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе. — Прим. Ред.)", — отметил он.По словам полковника, отправляя новые бригады для атаки на Курскую область, Киев только усугубил свой провал. При этом Уилкерсон отметил, что сейчас ВСУ бросают большую часть, если не весь стратегический резерв, на это направление."Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — резюмировал отставной военный.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.

https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969293214.html

https://ria.ru/20240830/svo-1969255879.html

курская область

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, курская область, украина, киев, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша