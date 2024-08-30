"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина терпит поражение на главной линии фронта в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе. — Прим. Ред.)", — отметил он.
По словам полковника, отправляя новые бригады для атаки на Курскую область, Киев только усугубил свой провал. При этом Уилкерсон отметил, что сейчас ВСУ бросают большую часть, если не весь стратегический резерв, на это направление.
"Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — резюмировал отставной военный.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.