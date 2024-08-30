Рейтинг@Mail.ru
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:47 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969521099.html
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации - РИА Новости, 30.08.2024
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации
Украина терпит поражение на главной линии фронта в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:47
2024-08-30T15:47
специальная военная операция на украине
в мире
курская область
украина
киев
александр сырский
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_da206701743b617061d0a33a826bce81.jpg
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина терпит поражение на главной линии фронта в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе. — Прим. Ред.)", — отметил он.По словам полковника, отправляя новые бригады для атаки на Курскую область, Киев только усугубил свой провал. При этом Уилкерсон отметил, что сейчас ВСУ бросают большую часть, если не весь стратегический резерв, на это направление."Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — резюмировал отставной военный.В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969293214.html
https://ria.ru/20240830/svo-1969255879.html
курская область
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959731427_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_1fcc000b91f112594e0acf3c3332fe32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, курская область, украина, киев, александр сырский, валерий герасимов, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Курская область, Украина, Киев, Александр Сырский, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США
"Реальный крах". В США сделали заявление о спецоперации

Полковник Уилкерсон: ВСУ терпят крах на основной линии фронта в зоне СВО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг"
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск Юг - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Бойцы Добровольческого корпуса, действующего в составе группировки войск "Юг". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Украина терпит поражение на главной линии фронта в зоне спецоперации, заявил отставной полковник ВС США Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Реальный крах заключается в том, что Украину бьют, ее заживо съедают на главной линии фронта (в Донбассе. — Прим. Ред.)", — отметил он.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"ДРГ нашли способ проникнуть". Жители Курской области взялись за оружие
Вчера, 08:00
По словам полковника, отправляя новые бригады для атаки на Курскую область, Киев только усугубил свой провал. При этом Уилкерсон отметил, что сейчас ВСУ бросают большую часть, если не весь стратегический резерв, на это направление.
"Меня не удивит, если они и в самом деле усиливают стратегический провал, это одна из величайших ошибок военного командования", — резюмировал отставной военный.
В пятницу Минобороны сообщило, что подразделения российской армии уничтожили за время боевых действий в приграничных районах Курской области более 7800 украинских военнослужащих, 75 танков, 36 боевых машин пехоты, 64 бронетранспортера, 15 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Во вторник главком ВСУ Александр Сырский признал, что нападением на Курскую область Киев хотел отвлечь Вооруженные силы России от других направлений — в первую очередь от Красноармейского в ДНР.
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Это станет последней ошибкой". На Украине критикуют "хитрый план" Сырского
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКурская областьУкраинаКиевАлександр СырскийВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныВооруженные силы США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала