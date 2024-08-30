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Киев потерял до 460 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Киев потерял до 460 военных в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 30.08.2024
Киев потерял до 460 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 460 военных, две... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:15
2024-08-30T15:15
2024-08-30T15:15
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" в течение недели наносили огневое поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 460 военных, две боевые бронированные машины, 16 орудий полевой артиллерии, из них шесть американских 155 мм гаубиц, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям пехотной, горно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны. Потери ВСУ составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 32 автомобиля и 16 орудий полевой артиллерии, из них шесть американских 155 мм гаубиц. Кроме того, уничтожены семь станций радиоэлектронной борьбы и три полевых склада боеприпасов", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Киев потерял до 460 военных в зоне ответственности группировки "Днепр"
Киев потерял до 460 военных за неделю в зоне ответственности группировки "Днепр"