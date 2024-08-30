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Подразделения "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР - РИА Новости, 30.08.2024
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Константиновка в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:10
2024-08-30T15:10
2024-08-30T15:11
специальная военная операция на украине
константиновка
донецкая народная республика
россия
безопасность
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки российских войск освободили населенный пункт Константиновка в ДНР, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Решительными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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константиновка, донецкая народная республика, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Россия, Безопасность
Подразделения "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР
МО РФ: подразделения "Южной" группировки войск освободили Константиновку в ДНР