https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969473863.html

Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области

Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.08.2024

Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области

Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:10

2024-08-30T14:10

2024-08-30T14:13

сумская область

вооруженные силы украины

россия

специальная военная операция на украине

безопасность

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность