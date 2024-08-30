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Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.08.2024
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14:10 30.08.2024 (обновлено: 14:13 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/spetsoperatsiya-1969473863.html
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 30.08.2024
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области
Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:10
2024-08-30T14:13
сумская область
вооруженные силы украины
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность
Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Российские войска нанесли удар по скоплению военных ВСУ в Сумской области

МО: ВС РФ нанесли удар по скоплению военных и техники ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ
Военнослужащий ВС РФ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Российская военная авиация нанесла удары по скоплению резервов 10 бригад ВСУ в 11 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.08.2024
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