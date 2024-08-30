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Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.08.2024
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности
Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перевели в режим повышенной готовности, сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:30
2024-08-30T14:30
2024-08-30T14:30
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россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перевели в режим повышенной готовности, сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона Павел Нудгин, его слова приводит правительство области на официальном сайте."Для максимально оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 областных спасателей и пожарных", - сказал Нудгин. Ранее в связи с установлением аномально высоких температур воздуха и отсутствием осадков в течение длительного времени в регионе была объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. Количество ландшафтных пожаров увеличилось на 24%, площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 37%. С 28 апреля 2024 года в регионе установлен особый противопожарный режим, введены дополнительные требования пожарной безопасности. "В рамках усиления группировки экстренных служб на территории региона оборудованы временные пожарные посты. На вооружении спасателей есть вся необходимая пожарно-спасательная техника и оборудование для тушения пожаров, мониторить обстановку им помогают камеры видеонаблюдения платформы АПК "Безопасный город". Также организовано взаимодействие с добровольными пожарными старшинами", - отметил Нудгин.
https://ria.ru/20240828/pozhar-1969084946.html
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ростовская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности
Ростовские пожарные подразделения перевели в режим повышенной готовности