Рейтинг@Mail.ru
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:30 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/spasateli-1969487004.html
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности - РИА Новости, 30.08.2024
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности
Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перевели в режим повышенной готовности, сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:30
2024-08-30T14:30
ростовская область
россия
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_0:264:1966:1370_1920x0_80_0_0_e3b231d26b49d90c352bb59141504f14.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перевели в режим повышенной готовности, сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона Павел Нудгин, его слова приводит правительство области на официальном сайте."Для максимально оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 областных спасателей и пожарных", - сказал Нудгин. Ранее в связи с установлением аномально высоких температур воздуха и отсутствием осадков в течение длительного времени в регионе была объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. Количество ландшафтных пожаров увеличилось на 24%, площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 37%. С 28 апреля 2024 года в регионе установлен особый противопожарный режим, введены дополнительные требования пожарной безопасности. "В рамках усиления группировки экстренных служб на территории региона оборудованы временные пожарные посты. На вооружении спасателей есть вся необходимая пожарно-спасательная техника и оборудование для тушения пожаров, мониторить обстановку им помогают камеры видеонаблюдения платформы АПК "Безопасный город". Также организовано взаимодействие с добровольными пожарными старшинами", - отметил Нудгин.
https://ria.ru/20240828/pozhar-1969084946.html
https://ria.ru/20240824/proletarsk-1968224029.html
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1b/1868231158_102:140:1742:1370_1920x0_80_0_0_a9e7664d2e6b68b8b2f46bb9b555fdc3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ростовская область, россия, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Ростовская область, Россия, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожарных в Ростовской области перевели в режим повышенной готовности

Ростовские пожарные подразделения перевели в режим повышенной готовности

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 авг - РИА Новости. Пожарно-спасательные подразделения Ростовской области перевели в режим повышенной готовности, сообщил директор департамента по предупреждению и ликвидации ЧС региона Павел Нудгин, его слова приводит правительство области на официальном сайте.
"Для максимально оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации пожарно-спасательные подразделения Ростовской области переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 областных спасателей и пожарных", - сказал Нудгин.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
В Ростовской области потушили камыши и сухую траву
28 августа, 23:24
Ранее в связи с установлением аномально высоких температур воздуха и отсутствием осадков в течение длительного времени в регионе была объявлена высокая и чрезвычайная пожароопасность. Количество ландшафтных пожаров увеличилось на 24%, площадь, пройденная огнем, уменьшилась на 37%. С 28 апреля 2024 года в регионе установлен особый противопожарный режим, введены дополнительные требования пожарной безопасности.
"В рамках усиления группировки экстренных служб на территории региона оборудованы временные пожарные посты. На вооружении спасателей есть вся необходимая пожарно-спасательная техника и оборудование для тушения пожаров, мониторить обстановку им помогают камеры видеонаблюдения платформы АПК "Безопасный город". Также организовано взаимодействие с добровольными пожарными старшинами", - отметил Нудгин.
Ликвидация пожара в Пролетарске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Показатели загрязнения воздуха в Пролетарске из-за пожара не превышены
24 августа, 13:06
 
Ростовская областьРоссияПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала