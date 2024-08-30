Рейтинг@Mail.ru
Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:37 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/soskin-1969608107.html
Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы
Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы - РИА Новости, 30.08.2024
Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы
Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с "национальным предательством", заявил в... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:37
2024-08-30T22:37
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
олег соскин
леонид кучма
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_cd4c69a43db862548171473fba41c164.jpg
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с "национальным предательством", заявил в пятницу бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. "Ну что, дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью", - сказал Соскин на видео, опубликованном в его YouTube-канале. Соскин добавил, что сейчас на Украине начался "сценарий национального предательства", особенно на красноармейском направлении. Экс-советник Кучмы уверен, что нынешняя киевская власть тщательно продумывала "откровенную сдачу Украины", ведь большая часть управляющих страной – некомпетентные лица, которые заинтересованы в развале государства. "Вопрос, как они это разрулят, и поднимутся ли национальные армейские силы и украинские националисты, и патриоты, чтобы попытаться устранить продажные группы, которые работают против украинского народа", - подчеркнул Соскин. Владимир Зеленский ранее назвал красноармейское (украинское название Покровское - ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. Это признавал и главком ВСУ Александр Сырский. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что на данном направлении ситуация для ВСУ сложилась катастрофическая. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
украина
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/03/1937599696_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_8c64a34691b8b31c5f622546c3563398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, киев, олег соскин, леонид кучма, владимир зеленский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Олег Соскин, Леонид Кучма, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы

Соскин: украинские власти пребывают в агонии на фоне полного развала фронта

© iStock.com / Kathrine AndiУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / Kathrine Andi
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с "национальным предательством", заявил в пятницу бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ну что, дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью", - сказал Соскин на видео, опубликованном в его YouTube-канале.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
Соскин добавил, что сейчас на Украине начался "сценарий национального предательства", особенно на красноармейском направлении. Экс-советник Кучмы уверен, что нынешняя киевская власть тщательно продумывала "откровенную сдачу Украины", ведь большая часть управляющих страной – некомпетентные лица, которые заинтересованы в развале государства.
"Вопрос, как они это разрулят, и поднимутся ли национальные армейские силы и украинские националисты, и патриоты, чтобы попытаться устранить продажные группы, которые работают против украинского народа", - подчеркнул Соскин.
Владимир Зеленский ранее назвал красноармейское (украинское название Покровское - ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. Это признавал и главком ВСУ Александр Сырский. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что на данном направлении ситуация для ВСУ сложилась катастрофическая.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевОлег СоскинЛеонид КучмаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала