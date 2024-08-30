https://ria.ru/20240830/soskin-1969608107.html

Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы

Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы - РИА Новости, 30.08.2024

Украинские власти пребывают в агонии, заявил бывший советник Кучмы

Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с "национальным предательством", заявил в... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:37

2024-08-30T22:37

2024-08-30T22:37

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МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Украинские власти во главе с Владимиром Зеленским находятся в агонии из-за полного развала фронта, который связан с "национальным предательством", заявил в пятницу бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. "Ну что, дело движется к развязке, к финалу. Видимы уже как бы такие открытые элементы агонии режима Зеленского и его всех этих слуг, так называемых, народа и его окружения, людей, которых он подобрал, уже это видно… Просто очень динамично пошел процесс, потому что идет развал фронта, полностью", - сказал Соскин на видео, опубликованном в его YouTube-канале. Соскин добавил, что сейчас на Украине начался "сценарий национального предательства", особенно на красноармейском направлении. Экс-советник Кучмы уверен, что нынешняя киевская власть тщательно продумывала "откровенную сдачу Украины", ведь большая часть управляющих страной – некомпетентные лица, которые заинтересованы в развале государства. "Вопрос, как они это разрулят, и поднимутся ли национальные армейские силы и украинские националисты, и патриоты, чтобы попытаться устранить продажные группы, которые работают против украинского народа", - подчеркнул Соскин. Владимир Зеленский ранее назвал красноармейское (украинское название Покровское - ред.) направление на подконтрольной Киеву части ДНР наиболее сложным для украинских войск. Это признавал и главком ВСУ Александр Сырский. А депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявлял, что на данном направлении ситуация для ВСУ сложилась катастрофическая. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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