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Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве - РИА Новости, 30.08.2024
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23:42 30.08.2024 (обновлено: 23:53 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/sobyanin-1969612992.html
Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве
Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве - РИА Новости, 30.08.2024
Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве
Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:42
2024-08-30T23:53
общество
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Оплата через СБП стала доступна во всех кассах и в 1,7 тысячах автоматов по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате - выбрать соответствующий способ в меню", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что система быстрых платежей полноценно заработала и на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта столицы.
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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве

Собянин: оплата по СБП доступна во всех кассах и в 1,7 тысячи автоматов метро

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЛоготип Системы быстрых платежей
Логотип Системы быстрых платежей - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Логотип Системы быстрых платежей. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Оплата через СБП стала доступна во всех кассах и в 1,7 тысячах автоматов по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате - выбрать соответствующий способ в меню", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что система быстрых платежей полноценно заработала и на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта столицы.
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ОбществоМоскваСергей СобянинМосковское центральное кольцо (МЦК)
 
 
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