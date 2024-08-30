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Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве
Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве - РИА Новости, 30.08.2024
Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве
Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T23:42
2024-08-30T23:42
2024-08-30T23:53
общество
москва
сергей собянин
московское центральное кольцо (мцк)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Оплата через СБП стала доступна во всех кассах и в 1,7 тысячах автоматов по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате - выбрать соответствующий способ в меню", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что система быстрых платежей полноценно заработала и на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта столицы.
https://radiosputnik.ru/20240430/metro-1943192206.html
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общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московское центральное кольцо (МЦК)
Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве
Собянин: оплата по СБП доступна во всех кассах и в 1,7 тысячи автоматов метро
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"Оплата через СБП стала доступна во всех кассах и в 1,7 тысячах автоматов по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате - выбрать соответствующий способ в меню", - написал он в своем Telegram-канале.
Мэр добавил, что система быстрых платежей полноценно заработала и на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта столицы.