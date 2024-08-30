https://ria.ru/20240830/sobyanin-1969612992.html

Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве

Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве - РИА Новости, 30.08.2024

Собянин объявил о запуске оплаты проезда транспорта через СБП в Москве

Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T23:42

2024-08-30T23:42

2024-08-30T23:53

общество

москва

сергей собянин

московское центральное кольцо (мцк)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883598916_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_c611ea94264594c14fb95f08904fea6b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Оплата через систему быстрых платежей (СБП) стала доступна в метро, МЦК, речном и наземном транспорте Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. "Оплата через СБП стала доступна во всех кассах и в 1,7 тысячах автоматов по продаже билетов метрополитена. В кассе необходимо попросить вывести QR-код на платежный терминал. Для оплаты в автомате - выбрать соответствующий способ в меню", - написал он в своем Telegram-канале. Мэр добавил, что система быстрых платежей полноценно заработала и на всех турникетах метро, МЦК, речного транспорта, а также на валидаторах наземного транспорта столицы.

https://radiosputnik.ru/20240430/metro-1943192206.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, сергей собянин, московское центральное кольцо (мцк)