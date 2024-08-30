https://ria.ru/20240830/slovakija-1969433249.html
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ
Словакия на неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе не поддержала снятие ограничений на удары Украины западным оружием по территории РФ, среди одобривших... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:23
2024-08-30T12:23
2024-08-30T12:49
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Словакия на неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе не поддержала снятие ограничений на удары Украины западным оружием по территории РФ, среди одобривших эту инициативу оказались Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом встречи. В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Украины по территории России. "В лагере "против" оказалась Словакия", - говорится в сообщении издания. При этом неназванный чиновник сообщил Politico, что инициативу Борреля поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша. Кроме того, Братислава выразила сожаление, что встреча глав МИД ЕС прошла не в Будапеште, а в Брюсселе, куда глава евродипломатии решил ее перенести из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике. В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что некоторые главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить переданным Украине оружием в глубь территории России. Это вопрос двусторонних отношений, который должен решаться без Брюсселя, подчеркнули министры. Сам Боррель по итогам встречи ранее заявлял, что страны не пришли к единой позиции по вопросу снятия ограничений на удары Киева.
https://ria.ru/20240830/--1969406976.html
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в мире, брюссель, украина, россия, жозеп боррель, петер сийярто, евросоюз, politico, вооруженные силы украины
В мире, Брюссель, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico, Вооруженные силы Украины
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ
Politico: Словакия не поддержала снятие ограничений на удары Украины по России