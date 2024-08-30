Рейтинг@Mail.ru
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:23 30.08.2024 (обновлено: 12:49 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/slovakija-1969433249.html
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ - РИА Новости, 30.08.2024
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ
Словакия на неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе не поддержала снятие ограничений на удары Украины западным оружием по территории РФ, среди одобривших... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:23
2024-08-30T12:49
в мире
брюссель
украина
россия
жозеп боррель
петер сийярто
евросоюз
politico
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_0:270:3071:1997_1920x0_80_0_0_06f63eee046b87d3ded5e0670dd91f79.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Словакия на неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе не поддержала снятие ограничений на удары Украины западным оружием по территории РФ, среди одобривших эту инициативу оказались Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом встречи. В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Украины по территории России. "В лагере "против" оказалась Словакия", - говорится в сообщении издания. При этом неназванный чиновник сообщил Politico, что инициативу Борреля поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша. Кроме того, Братислава выразила сожаление, что встреча глав МИД ЕС прошла не в Будапеште, а в Брюсселе, куда глава евродипломатии решил ее перенести из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике. В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что некоторые главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить переданным Украине оружием в глубь территории России. Это вопрос двусторонних отношений, который должен решаться без Брюсселя, подчеркнули министры. Сам Боррель по итогам встречи ранее заявлял, что страны не пришли к единой позиции по вопросу снятия ограничений на удары Киева.
https://ria.ru/20240830/--1969406976.html
https://ria.ru/20240829/udary-1969332698.html
брюссель
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969435003_331:0:3060:2047_1920x0_80_0_0_e661d0b7edc8ca76ebcc014284ef1370.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, брюссель, украина, россия, жозеп боррель, петер сийярто, евросоюз, politico, вооруженные силы украины
В мире, Брюссель, Украина, Россия, Жозеп Боррель, Петер Сийярто, Евросоюз, Politico, Вооруженные силы Украины
Словакия не поддержала снятие ограничений на удары по России, пишут СМИ

Politico: Словакия не поддержала снятие ограничений на удары Украины по России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Словакия на неформальной встрече глав МИД ЕС в Брюсселе не поддержала снятие ограничений на удары Украины западным оружием по территории РФ, среди одобривших эту инициативу оказались Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша, сообщает издание Politico со ссылкой на чиновника, знакомого с ходом встречи.
В четверг глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза должны полностью снять ограничения на удары Украины по территории России.
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Боррель подтвердил, что Украина уже использует поставленные ей F-16
Вчера, 11:00
"В лагере "против" оказалась Словакия", - говорится в сообщении издания.
При этом неназванный чиновник сообщил Politico, что инициативу Борреля поддержали Франция, Швеция, Латвия, Нидерланды и Польша.
Кроме того, Братислава выразила сожаление, что встреча глав МИД ЕС прошла не в Будапеште, а в Брюсселе, куда глава евродипломатии решил ее перенести из-за противоречия позиции Венгрии общеевропейской политике.
В четверг министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщал, что некоторые главы МИД стран Евросоюза на встрече в Брюсселе заявили, что у них нет мандата разрешать ВСУ бить переданным Украине оружием в глубь территории России. Это вопрос двусторонних отношений, который должен решаться без Брюсселя, подчеркнули министры. Сам Боррель по итогам встречи ранее заявлял, что страны не пришли к единой позиции по вопросу снятия ограничений на удары Киева.
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Главы МИД ЕС не приняли решение по ограничениям на удары ВСУ вглубь России
29 августа, 20:48
 
В миреБрюссельУкраинаРоссияЖозеп БоррельПетер СийяртоЕвросоюзPoliticoВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала