https://ria.ru/20240830/sledstvie-1969364160.html
Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству
Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству - РИА Новости, 30.08.2024
Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству
Причастность экс-замминистра обороны РФ Павла Попова к мошенничеству вскрылась при расследовании другого коррупционного преступления должностных лиц, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:24
2024-08-30T03:24
2024-08-30T03:24
происшествия
россия
красногорский район
московская область (подмосковье)
павел попов (генерал)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Причастность экс-замминистра обороны РФ Павла Попова к мошенничеству вскрылась при расследовании другого коррупционного преступления должностных лиц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Причастность Павла Попова к мошенничеству была выявлена при расследовании другого коррупционного преступления должностных лиц", - сказал собеседник агентства. В четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что против Попова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, против которых ранее было возбуждено дело. Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей фирм, имеющих договоры с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.
https://ria.ru/20240830/zamministra-1969363001.html
https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html
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происшествия, россия, красногорский район, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красногорский район, Московская область (Подмосковье), Павел Попов (генерал), Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству
На экс-замглавы МО Попова вышли при расследовании коррупции должностных лиц