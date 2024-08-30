https://ria.ru/20240830/sledstvie-1969364160.html

Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству

Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству - РИА Новости, 30.08.2024

Органы рассказали, как выявили причастность генерала Попова к мошенничеству

Причастность экс-замминистра обороны РФ Павла Попова к мошенничеству вскрылась при расследовании другого коррупционного преступления должностных лиц, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T03:24

2024-08-30T03:24

2024-08-30T03:24

происшествия

россия

красногорский район

московская область (подмосковье)

павел попов (генерал)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Причастность экс-замминистра обороны РФ Павла Попова к мошенничеству вскрылась при расследовании другого коррупционного преступления должностных лиц, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Причастность Павла Попова к мошенничеству была выявлена при расследовании другого коррупционного преступления должностных лиц", - сказал собеседник агентства. В четверг официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила, что против Попова возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка "Патриот", обогащался за счет учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым, против которых ранее было возбуждено дело. Установлено, что Попов организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материальных ценностей себе на загородный участок в Красногорском районе Подмосковья за счет парка "Патриот". Кроме того, через своих подчиненных он принуждал руководителей фирм, имеющих договоры с парком "Патриот", выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка техническое и хозяйственное обслуживание своего участка площадью около 3 гектаров.

https://ria.ru/20240830/zamministra-1969363001.html

https://ria.ru/20240829/popov-1969208981.html

россия

красногорский район

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, красногорский район, московская область (подмосковье), павел попов (генерал), светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)