https://ria.ru/20240830/siyyarto-1969523894.html
В Венгрии рассказали о ситуации с запасами газа в хранилищах
В Венгрии рассказали о ситуации с запасами газа в хранилищах - РИА Новости, 30.08.2024
В Венгрии рассказали о ситуации с запасами газа в хранилищах
В Венгрию через "Турецкий поток" в 2024 году уже поступило 4,8 миллиардов кубометров газа из России, заполненность венгерских газохранилищ достигла 89%, что... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:55
2024-08-30T15:55
2024-08-30T15:55
экономика
венгрия
европа
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петер сийярто
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. В Венгрию через "Турецкий поток" в 2024 году уже поступило 4,8 миллиардов кубометров газа из России, заполненность венгерских газохранилищ достигла 89%, что обеспечивает 57% годового потребления, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 27%, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."В прошлом году через "Турецкий поток" в Венгрию прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа. А в этом году на сегодняшний день уже 4,8 миллиардов, так что видно, что значимость южного маршрута поставок всё больше", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.По его словам, готовность Венгрии к отопительному сезону, благодаря поставкам из России, "очень хорошая" в европейском контексте."Заполненность наших газохранилищ достигла 89%. Это означает, что тем количеством газа, которое находится в газохранилищах на сегодняшний день, мы могли бы покрыть 57% годового потребления", - отметил Сийярто.В среднем по Европе этот показатель составляет 27%, добавил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, венгрия, европа, россия, петер сийярто, турецкий поток
Экономика, Венгрия, Европа, Россия, Петер Сийярто, Турецкий поток
В Венгрии рассказали о ситуации с запасами газа в хранилищах
Сийярто: Венгрия получила 4,8 млрд кубов газа из РФ, хранилища заполнены на 89%
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. В Венгрию через "Турецкий поток" в 2024 году уже поступило 4,8 миллиардов кубометров газа из России, заполненность венгерских газохранилищ достигла 89%, что обеспечивает 57% годового потребления, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 27%, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"В прошлом году через "Турецкий поток" в Венгрию прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа. А в этом году на сегодняшний день уже 4,8 миллиардов, так что видно, что значимость южного маршрута поставок всё больше", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.
По его словам, готовность Венгрии к отопительному сезону, благодаря поставкам из России, "очень хорошая" в европейском контексте.
«
"Заполненность наших газохранилищ достигла 89%. Это означает, что тем количеством газа, которое находится в газохранилищах на сегодняшний день, мы могли бы покрыть 57% годового потребления", - отметил Сийярто.
В среднем по Европе этот показатель составляет 27%, добавил он.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.