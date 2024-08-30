https://ria.ru/20240830/siyyarto-1969523894.html

В Венгрии рассказали о ситуации с запасами газа в хранилищах

В Венгрии рассказали о ситуации с запасами газа в хранилищах - РИА Новости, 30.08.2024

В Венгрии рассказали о ситуации с запасами газа в хранилищах

В Венгрию через "Турецкий поток" в 2024 году уже поступило 4,8 миллиардов кубометров газа из России, заполненность венгерских газохранилищ достигла 89%, что... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:55

2024-08-30T15:55

2024-08-30T15:55

экономика

венгрия

европа

россия

петер сийярто

турецкий поток

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961261228_0:272:2971:1943_1920x0_80_0_0_f5bbbb0da0a5a70b3ab7c5fece2e6567.jpg

БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. В Венгрию через "Турецкий поток" в 2024 году уже поступило 4,8 миллиардов кубометров газа из России, заполненность венгерских газохранилищ достигла 89%, что обеспечивает 57% годового потребления, тогда как в среднем по Европе этот показатель составляет 27%, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."В прошлом году через "Турецкий поток" в Венгрию прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа. А в этом году на сегодняшний день уже 4,8 миллиардов, так что видно, что значимость южного маршрута поставок всё больше", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook*.По его словам, готовность Венгрии к отопительному сезону, благодаря поставкам из России, "очень хорошая" в европейском контексте."Заполненность наших газохранилищ достигла 89%. Это означает, что тем количеством газа, которое находится в газохранилищах на сегодняшний день, мы могли бы покрыть 57% годового потребления", - отметил Сийярто.В среднем по Европе этот показатель составляет 27%, добавил он.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240828/gaz-1968888986.html

венгрия

европа

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, венгрия, европа, россия, петер сийярто, турецкий поток