Рейтинг@Mail.ru
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 30.08.2024 (обновлено: 15:35 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/siyyarto-1969512006.html
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто - РИА Новости, 30.08.2024
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто
Поставки газа из РФ в Венгрию стабильны и в безопасности, "Газпром" выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:30
2024-08-30T15:35
венгрия
россия
газпром
экономика
петер сийярто
алексей миллер
в мире
энергетика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_0:0:3182:1791_1920x0_80_0_0_b221de4dce2fe71298ebf5d4c07e9229.jpg
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Поставки газа из РФ в Венгрию стабильны и в безопасности, "Газпром" выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."С радостью могу сообщить, что газоснабжение Венгрии по-прежнему стабильно и в безопасности. "Газпром" выполняет свои обязательства в соответствии с долгосрочными контрактами 2021 года", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* после трехчасовых переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.Министр также добавил, что Турция, Болгария и Сербия являются "надежными транзитерами" российского газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240808/vengriya-1964938532.html
венгрия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0f/1902917938_225:0:2945:2040_1920x0_80_0_0_6b92ebbc5b99c9d28b1c106cceba4e9f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
венгрия, россия, газпром, экономика, петер сийярто, алексей миллер, в мире, энергетика
Венгрия, Россия, Газпром, Экономика, Петер Сийярто, Алексей Миллер, В мире, Энергетика
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто

Сийярто: "Газпром" выполняет обязательства по контрактам перед Венгрией

© РИА НовостиМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Поставки газа из РФ в Венгрию стабильны и в безопасности, "Газпром" выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"С радостью могу сообщить, что газоснабжение Венгрии по-прежнему стабильно и в безопасности. "Газпром" выполняет свои обязательства в соответствии с долгосрочными контрактами 2021 года", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* после трехчасовых переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.
Министр также добавил, что Турция, Болгария и Сербия являются "надежными транзитерами" российского газа.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Работа газораспределительной станции в Венгрии - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
Венгерская MVM заявила, что получает газ бесперебойно
8 августа, 14:53
 
ВенгрияРоссияГазпромЭкономикаПетер СийяртоАлексей МиллерВ миреЭнергетика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала