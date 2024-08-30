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Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто - РИА Новости, 30.08.2024
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто
Поставки газа из РФ в Венгрию стабильны и в безопасности, "Газпром" выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, заявил министр иностранных дел и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T15:30
2024-08-30T15:30
2024-08-30T15:35
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БУДАПЕШТ, 30 авг - РИА Новости. Поставки газа из РФ в Венгрию стабильны и в безопасности, "Газпром" выполняет свои обязательства по долгосрочным контрактам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто."С радостью могу сообщить, что газоснабжение Венгрии по-прежнему стабильно и в безопасности. "Газпром" выполняет свои обязательства в соответствии с долгосрочными контрактами 2021 года", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* после трехчасовых переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером.Министр также добавил, что Турция, Болгария и Сербия являются "надежными транзитерами" российского газа.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия, россия, газпром, экономика, петер сийярто, алексей миллер, в мире, энергетика
Венгрия, Россия, Газпром, Экономика, Петер Сийярто, Алексей Миллер, В мире, Энергетика
Поставки российского газа в Венгрию стабильны, заявил Сийярто
Сийярто: "Газпром" выполняет обязательства по контрактам перед Венгрией