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В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО - РИА Новости, 30.08.2024
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16:48 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/shveytsariya-1969544794.html
В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО
В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО - РИА Новости, 30.08.2024
В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО
Члены комитета по политике безопасности (CPS-E) малой палаты парламента Швейцарии единогласно отклонили предложение запретить армии страны участвовать в учениях РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:48
2024-08-30T16:48
в мире
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ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости. Члены комитета по политике безопасности (CPS-E) малой палаты парламента Швейцарии единогласно отклонили предложение запретить армии страны участвовать в учениях НАТО по коллективной обороне, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента. "Единогласно и при одном воздержавшемся комитет Совета кантонов (сенат – ред.) по политике безопасности (CPS-E) рекомендует своему совету отклонить предложение Национального совета (большая палата парламента – ред.), который хочет поручить федеральному совету (правительству – ред.) адаптировать соответствующие правовые основы таким образом, чтобы совместные оборонительные учения с НАТО, имитирующие коллективную оборону в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, были запрещены", - сказано в документе. Сенаторы считают, что такое предложение противоречит интересам политики безопасности Швейцарии, поскольку участие в оборонительных учениях с НАТО "направлено не на участие Швейцарии в случае коллективной обороны, а на укрепление обороноспособности армии". Они также считают, что такое сотрудничество не противоречит нейтралитету страны и даже должно быть расширено. Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в этом году, все они проводятся с участием стран НАТО. В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность" отражает отход страны от принципов нейтралитета. Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,45 миллиарда долларов) активов российского Центробанка, и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу.
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в мире, швейцария, берн (кантон), россия, мария захарова, нато, евросоюз, credit suisse
В мире, Швейцария, Берн (кантон), Россия, Мария Захарова, НАТО, Евросоюз, Credit Suisse
В Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО

В парламенте Швейцарии отказались запретить армии участвовать в учениях НАТО

© iStock.com / Lucia GajdosikovaШвейцарский парламент в городе Берн
Швейцарский парламент в городе Берн - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© iStock.com / Lucia Gajdosikova
Швейцарский парламент в городе Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 авг – РИА Новости. Члены комитета по политике безопасности (CPS-E) малой палаты парламента Швейцарии единогласно отклонили предложение запретить армии страны участвовать в учениях НАТО по коллективной обороне, говорится в опубликованном заявлении на сайте парламента.
"Единогласно и при одном воздержавшемся комитет Совета кантонов (сенат – ред.) по политике безопасности (CPS-E) рекомендует своему совету отклонить предложение Национального совета (большая палата парламента – ред.), который хочет поручить федеральному совету (правительству – ред.) адаптировать соответствующие правовые основы таким образом, чтобы совместные оборонительные учения с НАТО, имитирующие коллективную оборону в соответствии со статьей 5 Североатлантического договора, были запрещены", - сказано в документе.
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Сенаторы считают, что такое предложение противоречит интересам политики безопасности Швейцарии, поскольку участие в оборонительных учениях с НАТО "направлено не на участие Швейцарии в случае коллективной обороны, а на укрепление обороноспособности армии".
Они также считают, что такое сотрудничество не противоречит нейтралитету страны и даже должно быть расширено.
Швейцарские военные примут участие в 20 учениях за пределами своей территории и четырех на своей территории в этом году, все они проводятся с участием стран НАТО.
В среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Швейцарии присоединиться к проекту Евросоюза "Военная мобильность" отражает отход страны от принципов нейтралитета.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,8 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков (около 8,45 миллиарда долларов) активов российского Центробанка, и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу.
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