https://ria.ru/20240830/shkola-1969572326.html
Единственная школа в Новой Каховке перейдет на дистанционное обучение
Единственная школа в Новой Каховке перейдет на дистанционное обучение - РИА Новости, 30.08.2024
Единственная школа в Новой Каховке перейдет на дистанционное обучение
В Новокаховском округе Херсонской области на данный момент работает одна школа, учебный процесс для всех школьников будет проходить в дистанционном формате,... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T18:43
2024-08-30T18:43
2024-08-30T18:59
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НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 30 авг — РИА Новости. В Новокаховском округе Херсонской области на данный момент работает одна школа, учебный процесс для всех школьников будет проходить в дистанционном формате, рассказал РИА Новости заместитель главы Новокаховского округа Максим Новак."К сожалению, у нас в Новокаховском городском округе есть одиннадцать школ, но работает только одна, в дистанционном формате... Небезопасно проводить очные занятия с детьми, мы вынуждены быть на дистанционном (формате - ред.). Плюс у нас еще эвакуация, много людей уехало, поэтому потребности в одиннадцати школах, которые есть в муниципалитете, сейчас нет", — прокомментировал агентству ситуацию с учебными заведениями в округе Новак. В преддверии первого сентября в Новой Каховке администрация округа и преподаватели провели очную встречу с первоклассниками и их родителями в единственной работающей школе. Детям вручили "Азбуку Херсона" от Министерства молодёжной политики региона, рюкзаки с канцелярией от "Единой России" и обувь от Народного фронта. "Сегодня мы встречались с первоклашками, которые пойдут у нас в школе на учебу. Министерство молодежной политики Херсонской области подарило нам "Азбуки Херсона", чтобы мы донесли детям, помогли распространить... Очень детям понравились, они такие красочные, насыщенные, все яркие. Плюс у нас были еще рюкзаки от "Единой России"", — рассказал о подготовке к 1 сентября Новак. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240827/devochka-1968642722.html
https://ria.ru/20240601/mechta-1949824781.html
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херсонская область , россия, образование - общество, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Образование - Общество, Вооруженные силы Украины
Единственная школа в Новой Каховке перейдет на дистанционное обучение
Единственная в Новой Каховке школа перейдет на дистант из-за обстрелов ВСУ
НОВАЯ КАХОВКА (Херсонская обл.), 30 авг — РИА Новости. В Новокаховском округе Херсонской области на данный момент работает одна школа, учебный процесс для всех школьников будет проходить в дистанционном формате, рассказал РИА Новости заместитель главы Новокаховского округа Максим Новак.
"К сожалению, у нас в Новокаховском городском округе есть одиннадцать школ, но работает только одна, в дистанционном формате... Небезопасно проводить очные занятия с детьми, мы вынуждены быть на дистанционном (формате - ред.). Плюс у нас еще эвакуация, много людей уехало, поэтому потребности в одиннадцати школах, которые есть в муниципалитете, сейчас нет", — прокомментировал агентству ситуацию с учебными заведениями в округе Новак.
В преддверии первого сентября в Новой Каховке администрация округа и преподаватели провели очную встречу с первоклассниками и их родителями в единственной работающей школе. Детям вручили "Азбуку Херсона" от Министерства молодёжной политики региона, рюкзаки с канцелярией от "Единой России
" и обувь от Народного фронта.
"Сегодня мы встречались с первоклашками, которые пойдут у нас в школе на учебу. Министерство молодежной политики Херсонской области подарило нам "Азбуки Херсона", чтобы мы донесли детям, помогли распространить... Очень детям понравились, они такие красочные, насыщенные, все яркие. Плюс у нас были еще рюкзаки от "Единой России"", — рассказал о подготовке к 1 сентября Новак.
Херсонская область - регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
, омывается Азовским и Черным морями
. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон
, удерживают украинские войска.