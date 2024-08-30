Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции
Вучевич осудил акцию косовоалбанской полиции и потребовал международной реакции
Приштина. Архивное фото
БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Премьер и экс-глава минобороны Сербии Милош Вучевич осудил акцию косовоалбанской "полиции", которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества, заявила пресс-служба сербского правительства.
Сотрудники спецподразделений косовской "полиции" с автоматическим оружием вторглись в пятницу во второй половине дня в здания органов самоуправления четырех сербских муниципалитетов на севере – Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток и оцепили их, о столкновениях не сообщается. Косовоалбанское "МВД" сообщило в соцсетях, что проводится операция против нарушения "конституционного порядка в нелегальных органах муниципалитетов".
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Сербский премьер острейшим образом осудил полицейскую операцию и "потребовал срочной и самой острой реакции международного сообщества".
"Вучевич отметил, что (косовоалбанский "премьер" - ред.) Альбин Курти очевидно начал осуществлять свой план по изгнанию всего сербского и сербских структур из Косово и Метохии. Показательно по словам премьера то, что разбирательство с сербами тот приказал начать сразу по завершении двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона. Вучевич указал, что Сербия послала ясный сигнал о том, что твердо выступает за мир и стабильность в регионе, но не допустит насилия и погромов в отношении ее народа", - сообщила пресс-служба кабмина.
В эскалации насилия в Косово и Метохии глава правительства Сербии обвинил режим Курти в Приштине и потребовал прекратить террор над сербами.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
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