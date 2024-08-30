https://ria.ru/20240830/serbiya-1969603928.html

Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции

Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции - РИА Новости, 30.08.2024

Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции

Премьер и экс-глава минобороны Сербии Милош Вучевич осудил акцию косовоалбанской "полиции", которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:02

2024-08-30T22:02

2024-08-30T22:02

в мире

сербия

косово

косовска-митровица

милош вучевич

альбин курти

эммануэль макрон

нато

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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Премьер и экс-глава минобороны Сербии Милош Вучевич осудил акцию косовоалбанской "полиции", которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества, заявила пресс-служба сербского правительства. Сотрудники спецподразделений косовской "полиции" с автоматическим оружием вторглись в пятницу во второй половине дня в здания органов самоуправления четырех сербских муниципалитетов на севере – Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток и оцепили их, о столкновениях не сообщается. Косовоалбанское "МВД" сообщило в соцсетях, что проводится операция против нарушения "конституционного порядка в нелегальных органах муниципалитетов". Сербский премьер острейшим образом осудил полицейскую операцию и "потребовал срочной и самой острой реакции международного сообщества". "Вучевич отметил, что (косовоалбанский "премьер" - ред.) Альбин Курти очевидно начал осуществлять свой план по изгнанию всего сербского и сербских структур из Косово и Метохии. Показательно по словам премьера то, что разбирательство с сербами тот приказал начать сразу по завершении двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона. Вучевич указал, что Сербия послала ясный сигнал о том, что твердо выступает за мир и стабильность в регионе, но не допустит насилия и погромов в отношении ее народа", - сообщила пресс-служба кабмина. В эскалации насилия в Косово и Метохии глава правительства Сербии обвинил режим Курти в Приштине и потребовал прекратить террор над сербами. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html

https://ria.ru/20240824/vuchich-1968242494.html

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в мире, сербия, косово, косовска-митровица, милош вучевич, альбин курти, эммануэль макрон, нато