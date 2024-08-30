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Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции - РИА Новости, 30.08.2024
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22:02 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/serbiya-1969603928.html
Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции
Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции - РИА Новости, 30.08.2024
Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции
Премьер и экс-глава минобороны Сербии Милош Вучевич осудил акцию косовоалбанской "полиции", которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:02
2024-08-30T22:02
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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Премьер и экс-глава минобороны Сербии Милош Вучевич осудил акцию косовоалбанской "полиции", которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества, заявила пресс-служба сербского правительства. Сотрудники спецподразделений косовской "полиции" с автоматическим оружием вторглись в пятницу во второй половине дня в здания органов самоуправления четырех сербских муниципалитетов на севере – Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток и оцепили их, о столкновениях не сообщается. Косовоалбанское "МВД" сообщило в соцсетях, что проводится операция против нарушения "конституционного порядка в нелегальных органах муниципалитетов". Сербский премьер острейшим образом осудил полицейскую операцию и "потребовал срочной и самой острой реакции международного сообщества". "Вучевич отметил, что (косовоалбанский "премьер" - ред.) Альбин Курти очевидно начал осуществлять свой план по изгнанию всего сербского и сербских структур из Косово и Метохии. Показательно по словам премьера то, что разбирательство с сербами тот приказал начать сразу по завершении двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона. Вучевич указал, что Сербия послала ясный сигнал о том, что твердо выступает за мир и стабильность в регионе, но не допустит насилия и погромов в отношении ее народа", - сообщила пресс-служба кабмина. В эскалации насилия в Косово и Метохии глава правительства Сербии обвинил режим Курти в Приштине и потребовал прекратить террор над сербами. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
https://ria.ru/20240828/voyna-1968888732.html
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в мире, сербия, косово, косовска-митровица, милош вучевич, альбин курти, эммануэль макрон, нато
В мире, Сербия, Косово, Косовска-Митровица, Милош Вучевич, Альбин Курти, Эммануэль Макрон, НАТО
Премьер Сербии осудил акцию косовоалбанской полиции

Вучевич осудил акцию косовоалбанской полиции и потребовал международной реакции

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПриштина
Приштина - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Приштина. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 30 авг – РИА Новости. Премьер и экс-глава минобороны Сербии Милош Вучевич осудил акцию косовоалбанской "полиции", которая вторглась в здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества, заявила пресс-служба сербского правительства.
Сотрудники спецподразделений косовской "полиции" с автоматическим оружием вторглись в пятницу во второй половине дня в здания органов самоуправления четырех сербских муниципалитетов на севере – Косовска-Митровица, Лепосавич, Звечан и Зубин-Поток и оцепили их, о столкновениях не сообщается. Косовоалбанское "МВД" сообщило в соцсетях, что проводится операция против нарушения "конституционного порядка в нелегальных органах муниципалитетов".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.08.2024
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Сербский премьер острейшим образом осудил полицейскую операцию и "потребовал срочной и самой острой реакции международного сообщества".
"Вучевич отметил, что (косовоалбанский "премьер" - ред.) Альбин Курти очевидно начал осуществлять свой план по изгнанию всего сербского и сербских структур из Косово и Метохии. Показательно по словам премьера то, что разбирательство с сербами тот приказал начать сразу по завершении двухдневного визита в Сербию президента Франции Эммануэля Макрона. Вучевич указал, что Сербия послала ясный сигнал о том, что твердо выступает за мир и стабильность в регионе, но не допустит насилия и погромов в отношении ее народа", - сообщила пресс-служба кабмина.
В эскалации насилия в Косово и Метохии глава правительства Сербии обвинил режим Курти в Приштине и потребовал прекратить террор над сербами.
В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 24.08.2024
Вучич объяснил скрытность визита в Сербию директора ЦРУ
24 августа, 15:23
 
В миреСербияКосовоКосовска-МитровицаМилош ВучевичАльбин КуртиЭммануэль МакронНАТО
 
 
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