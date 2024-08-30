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Москва считает санкции Запада попыткой отомстить, заявил посол России
Москва считает санкции Запада попыткой отомстить, заявил посол России - РИА Новости, 30.08.2024
Москва считает санкции Запада попыткой отомстить, заявил посол России
Москва расценивает санкции как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T10:04
2024-08-30T10:04
2024-08-30T10:15
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михаил евдокимов
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БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Москва расценивает санкции как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов."Продолжающееся санкционное давление на Россию мы расцениваем исключительно как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада. В Москве не раз подчёркивали, что разговаривать языком санкций с нами бесполезно. Разрушить экономику нашей страны, как было задумано за океаном, не удалось и не удастся. Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации – в 2023 году ВВП увеличился на 3,6%, что вдвое превышает средний показатель развитых стран. Место западных компаний успешно занимают другие, в том числе и отечественные", - сказал российский дипломат.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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РИА Новости
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москва, россия, украина, в мире, михаил евдокимов
Москва, Россия, Украина, В мире, Михаил Евдокимов
Москва считает санкции Запада попыткой отомстить, заявил посол России
Посол РФ: события на Украине развиваются не по сценарию Запада
БАКУ, 30 авг – РИА Новости. Москва расценивает санкции как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада, заявил в интервью РИА Новости посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов.
"Продолжающееся санкционное давление на Россию мы расцениваем исключительно как примитивную попытку отомстить за то, что события на Украине развиваются не по сценарию Запада. В Москве не раз подчёркивали, что разговаривать языком санкций с нами бесполезно. Разрушить экономику нашей страны, как было задумано за океаном, не удалось и не удастся. Россия успешно прошла сложный период первоначальной адаптации – в 2023 году ВВП увеличился на 3,6%, что вдвое превышает средний показатель развитых стран. Место западных компаний успешно занимают другие, в том числе и отечественные", - сказал российский дипломат.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.