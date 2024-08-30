https://ria.ru/20240830/samolet-1969511416.html

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае - РИА Новости, 30.08.2024

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи аэродрома "Кузнецово" в Красноярском крае, воздушное судно повреждено, сообщает Западно-Сибирская... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T15:27

2024-08-30T15:27

2024-08-30T15:30

происшествия

красноярский край

березовский район

западно-сибирская транспортная прокуратура

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КРАСНОЯРСК, 30 авг – РИА Новости. Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вблизи аэродрома "Кузнецово" в Красноярском крае, воздушное судно повреждено, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.По данным ведомства, в пятницу около 18:00 (13:00 мск) воздушное судно типа "Аэропракт А-22" в ходе выполнения частного полета совершило жесткую посадку вблизи аэродрома "Кузнецово" в Березовском районе."В результате происшествия воздушное судно получило повреждения. Обстоятельства и причины инцидента устанавливаются", — говорится в сообщении.Красноярская транспортная прокуратура организовала проверку.По данным Восточного МСУТ СК России, пилот при заходе на посадочную полосу обнаружил техническую неисправность и осуществил жесткую посадку. В результате никто не пострадал. Ведомством проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20240712/krusheniya-1959325087.html

красноярский край

березовский район

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происшествия, красноярский край, березовский район, западно-сибирская транспортная прокуратура