https://ria.ru/20240830/samolet-1969498531.html
В США самолет попал в ДТП, приземлившись на шоссе
В США самолет попал в ДТП, приземлившись на шоссе - РИА Новости, 30.08.2024
В США самолет попал в ДТП, приземлившись на шоссе
Небольшой самолет из-за технической неисправности был вынужден сесть на шоссе в штате Северная Каролина, где в него врезался автомобиль, легко ранив члена... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T14:51
2024-08-30T14:51
2024-08-30T14:51
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Небольшой самолет из-за технической неисправности был вынужден сесть на шоссе в штате Северная Каролина, где в него врезался автомобиль, легко ранив члена экипажа, сообщил телеканал Fox8 со ссылкой на полицию города Гринсборо. "Самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали 840 на полосе движения в сторону запада... (Когда самолет - ред.) прекратил движение, пассажирский транспорт, движущийся по полосам в сторону запада..., столкнулся с неподвижным самолетом", - цитирует телеканал отчет полиции. Как сообщается, в самолете находились два человека, один из которых вышел из него справа от трассы. По информации Fox8, ехавший автомобиль задел члена экипажа, а затем столкнулся с правым крылом самолета. Как сообщает телеканал, пострадавший получил легкие ранения, его отвезли в местную больницу, откуда позднее выписали. Другой член экипажа и водитель автомобиля не пострадали. По информации Fox8, самолет совершил вынужденную посадку из-за проблемы с двигателем.
https://ria.ru/20240828/vertolet-1968962722.html
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в мире, северная каролина, сша
В мире, Северная Каролина, США
В США самолет попал в ДТП, приземлившись на шоссе
В Северной Каролине самолет сел на шоссе, где в него врезался автомобиль
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости.
Небольшой самолет из-за технической неисправности был вынужден сесть на шоссе в штате Северная Каролина, где в него врезался автомобиль, легко ранив члена экипажа, сообщил телеканал Fox8
со ссылкой на полицию города Гринсборо.
"Самолет совершил экстренную посадку на автомагистрали 840 на полосе движения в сторону запада... (Когда самолет - ред.) прекратил движение, пассажирский транспорт, движущийся по полосам в сторону запада..., столкнулся с неподвижным самолетом", - цитирует телеканал отчет полиции.
Как сообщается, в самолете находились два человека, один из которых вышел из него справа от трассы. По информации Fox8, ехавший автомобиль задел члена экипажа, а затем столкнулся с правым крылом самолета.
Как сообщает телеканал, пострадавший получил легкие ранения, его отвезли в местную больницу, откуда позднее выписали. Другой член экипажа и водитель автомобиля не пострадали.
По информации Fox8, самолет совершил вынужденную посадку из-за проблемы с двигателем.