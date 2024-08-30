На Сахалине обсудили нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"
На Сахалине обсудили ключевые параметры нацпроекта "Эффективная экономика"
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта "Горный воздух"
Вид на город Южно-Сахалинск от горнолыжного курорта "Горный воздух". Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 авг – РИА Новости. Основные параметры нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" обсудили на заседании комиссии госсовета РФ по направлению "Инвестиции", возглавляемой губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, сообщили журналистам в правительстве региона.
По поручению президента России Владимира Путина комиссии госсовета активно включились в работу по формированию новых нацпроектов. Эта работа находится на постоянном контроле помощника главы государства, секретаря государственного совета РФ Алексея Дюмина.
Одной из важных тем повестки заседания стал вопрос о том, как в нацпроекте "Инфраструктура для жизни" можно использовать опыт новых городов. По словам Лимаренко, они представляют не просто поселения, а прообраз города будущего. Глава региона поделился планами по развитию Южно-Сахалинской агломерации и в частности - по строительству "Экополиса" в Корсаковском районе в рамках проекта "Дальневосточный квартал", рассчитанного до 2046 года.
"Устремленность России в сторону стран азиатско-тихоокеанского региона поднимает важность строительства и модернизации дальневосточных городов не только с учетом потребностей местных жителей, но в тесной взаимосвязи с интересами нашей страны. В рамках проекта "Дальневосточный квартал" мы уже приступили к созданию города "Экополис", где будет построено 1,5 миллиона квадратных метров жилья со всей необходимой социальной инфраструктурой. В перспективе здесь будут проживать полмиллиона человек. Новый квартал станет также центром науки и образования", - рассказал Лимаренко.
Губернатор отметил, что в рамках расширения Южно-Сахалинской агломерации идет работа по развитию Северного морского пути, масштабной модернизации Корсаковского порта, увеличению возможности аэропорта Южно-Сахалинска (здесь идет строительство дополнительной полосы, которая обеспечит взлет и посадку всех типов воздушных судов).
"В рамках этих проектов будут созданы тысячи рабочих мест, сюда приедут жить семьями, а значит, необходимо создать современные условия для жизни. И все это – еще один шаг к тому, чтобы сделать Сахалинскую область одним из наиболее привлекательных регионов Дальнего Востока не только для работы, но и для жизни", - резюмировал Лимаренко.
Красников: научные разработки Сахалина имеют международное значение
22 августа, 15:31
Интерес участников заседания вызвало выступление гендиректора Агентства стратегических инициатив Светланы Чупшевой о возможностях применения подходов, предусмотренных в "Практическом руководстве по созданию и управлению новыми городами", в новом нацпроекте "Инфраструктура для жизни", а также о национальной модели целевых условий ведения бизнеса. Данная методология была презентована на заседании Наблюдательного совета АСИ в мае этого года президенту России и, по словам Чупшевой, может стать частью нацпроекта "Инфраструктура для жизни" и лечь в основу отдельного федерального проекта "Города нового качества жизни".
"Создание новых малых городов и модернизация существующих – например, наукоградов – на примере лучших практик способно решить многие вызовы, с которыми сегодня сталкивается пространственное развитие России. Опыт создания таких городов, как Доброград во Владимирской области (центральный в нашем исследовании) и ряда других интересен тем, что в этих проектах привлекаются частные инвестиции в развитие территорий, современные социальные и инженерные технологии, новые экономические и управленческие модели", - подчеркнула глава АСИ.
Чупшева отметила, что Агентство стратегических инициатив планирует представить новый механизм на площадке саммита БРИКС в этом году, а также пригласить страны БРИКС к совместной работе по улучшению инвестиционного климата, обмену лучшими международными практиками и организации совместной работе на региональном уровне.
Второй пляж на Сахалине получил категорию "Синий флаг"
14 августа, 11:08