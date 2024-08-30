https://ria.ru/20240830/rossijane-1969432520.html

Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова

Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова - РИА Новости, 30.08.2024

Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова

Восемь из десяти (80%) россиян знают или слышали о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, 55% считают, что он скорее не причастен к... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T12:53

2024-08-30T12:53

2024-08-30T12:53

технологии

франция

париж

павел дуров

telegram

вциом

задержание павла дурова во франции

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян знают или слышали о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, 55% считают, что он скорее не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют французские власти, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Более половины (54%) россиян ежедневно пользуются мессенджером Telegram, еще 17% пользуются им несколько раз в неделю или несколько раз в месяц. Об основателе мессенджера Дурове хорошо знают 39% респондентов, 40% слышали о нем. Среди тех, кто о нем знает, 31% опрошенных относятся к нему положительно, 59% - нейтрально. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 80% респондентов знают или слышали об аресте Дурова во Франции, 20% россиян заявили, что слышат об этом впервые. По мнению 55% опрошенных, основатель Telegram скорее не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют французские власти, 11% считают, что он скорее причастен к некоторым из преступлений, 3% ответили, что Дуров виновен во всех преступлениях, в которых его обвиняют. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 августа 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

https://ria.ru/20240829/durov-1969215528.html

https://ria.ru/20240829/durov-1969172762.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, вциом, задержание павла дурова во франции