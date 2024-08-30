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Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
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12:53 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/rossijane-1969432520.html
Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова
Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова - РИА Новости, 30.08.2024
Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова
Восемь из десяти (80%) россиян знают или слышали о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, 55% считают, что он скорее не причастен к... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T12:53
2024-08-30T12:53
технологии
франция
париж
павел дуров
telegram
вциом
задержание павла дурова во франции
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян знают или слышали о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, 55% считают, что он скорее не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют французские власти, следует из результатов опроса ВЦИОМ. Более половины (54%) россиян ежедневно пользуются мессенджером Telegram, еще 17% пользуются им несколько раз в неделю или несколько раз в месяц. Об основателе мессенджера Дурове хорошо знают 39% респондентов, 40% слышали о нем. Среди тех, кто о нем знает, 31% опрошенных относятся к нему положительно, 59% - нейтрально. Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 80% респондентов знают или слышали об аресте Дурова во Франции, 20% россиян заявили, что слышат об этом впервые. По мнению 55% опрошенных, основатель Telegram скорее не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют французские власти, 11% считают, что он скорее причастен к некоторым из преступлений, 3% ответили, что Дуров виновен во всех преступлениях, в которых его обвиняют. Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены. В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю. Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 августа 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
https://ria.ru/20240829/durov-1969215528.html
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технологии, франция, париж, павел дуров, telegram, вциом, задержание павла дурова во франции
Технологии, Франция, Париж, Павел Дуров, Telegram, ВЦИОМ, Задержание Павла Дурова во Франции
Опрос показал, сколько россиян знают или слышали о задержании Дурова

ВЦИОМ: 80% россиян знают или слышали о задержании Павла Дурова во Франции

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкАкции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова у посольства Франции в Москве
Акции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова у посольства Франции в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акции в поддержку основателя Telegram Павла Дурова у посольства Франции в Москве
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Восемь из десяти (80%) россиян знают или слышали о задержании основателя Telegram Павла Дурова во Франции, 55% считают, что он скорее не причастен к преступлениям, в которых его обвиняют французские власти, следует из результатов опроса ВЦИОМ.
Более половины (54%) россиян ежедневно пользуются мессенджером Telegram, еще 17% пользуются им несколько раз в неделю или несколько раз в месяц. Об основателе мессенджера Дурове хорошо знают 39% респондентов, 40% слышали о нем. Среди тех, кто о нем знает, 31% опрошенных относятся к нему положительно, 59% - нейтрально.
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Согласно данным опроса, опубликованным на сайте ВЦИОМ, 80% респондентов знают или слышали об аресте Дурова во Франции, 20% россиян заявили, что слышат об этом впервые.
По мнению 55% опрошенных, основатель Telegram скорее не виновен в преступлениях, в которых его обвиняют французские власти, 11% считают, что он скорее причастен к некоторым из преступлений, 3% ответили, что Дуров виновен во всех преступлениях, в которых его обвиняют.
Дуров был задержан в аэропорту Парижа Ле-Бурже 24 августа. Задержание бизнесмена вызвало широкую критику общественности во многих странах. Дурова во Франции подозревают в десяти правонарушениях и уголовных преступлениях, в том числе в соучастии в администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой - ему может грозить до 10 лет тюрьмы. Официальные обвинения ему еще не предъявлены.
В среду вечером Дуров был отпущен под залог, который он вскоре должен внести (5 миллионов евро). Ему запрещено покидать территорию Франции, он также обязан отмечаться в полиции два раза в неделю.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 27 августа 2024 года среди 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
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ТехнологииФранцияПарижПавел ДуровTelegramВЦИОМЗадержание Павла Дурова во Франции
 
 
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