https://ria.ru/20240830/rossija-1969542011.html

Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии

Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии - РИА Новости, 30.08.2024

Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии

Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии, под которую вокруг городов в разных регионах страны сейчас создается комфортная... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:39

2024-08-30T16:39

2024-08-30T16:39

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии, под которую вокруг городов в разных регионах страны сейчас создается комфортная инфраструктура, рассказал РИА Новости предприниматель из Ханты-Мансийска, лауреат премии "Мастера гостеприимства" Андрей Карасев. "Что бы в жизни ни происходило, два дня в неделю - в субботу и воскресенье - человек всегда будет отдыхать. Задача в том, чтобы создать для него на эти 48 часов максимально комфортные, цивилизованные условия для релаксации",- сказал он на полях бизнес-форума проекта "Мастера гостеприимства". Речь, по словам Карасева, не просто о том, чтобы сходит в близлежащий лес или посидеть у речки. "Отдых выходного дня в кустарных, скажем так, условиях сейчас поднимается на совершенно иной качественный уровень, он превращается в отрасль туриндустрии, под которую вокруг городов формируется в регионах соответствующая инфраструктура", - добавил собеседник агентства. В частности, заметил он, создаются места для проката самого разного туристического инвентаря, летом - велосипедов, самокатов, лодок, зимой - снегоходов, сноубордов, строятся кемпинги, спортивные площадки, открываются гриль-парки с комфортными домиками, куда можно придти с семьей, друзьями на несколько часов и пожарить шашлыки. "Люди таким образом перезагружаются. Приходят в такие места отдыха с грузом, а уходят с улыбкой. В конце концов, от того, как мы проводим выходные, зависит наша работоспособность на всю предстоящую неделю", - подчеркнул Карасев.

https://ria.ru/20240828/issledovanie-1968776594.html

https://ria.ru/20240828/sanatorii-1968742400.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, ханты-мансийск, твой бизнес – новости, туризм