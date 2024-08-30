https://ria.ru/20240830/rossija-1969542011.html
Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии
Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии - РИА Новости, 30.08.2024
Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии
Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии, под которую вокруг городов в разных регионах страны сейчас создается комфортная... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:39
2024-08-30T16:39
2024-08-30T16:39
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости. Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии, под которую вокруг городов в разных регионах страны сейчас создается комфортная инфраструктура, рассказал РИА Новости предприниматель из Ханты-Мансийска, лауреат премии "Мастера гостеприимства" Андрей Карасев. "Что бы в жизни ни происходило, два дня в неделю - в субботу и воскресенье - человек всегда будет отдыхать. Задача в том, чтобы создать для него на эти 48 часов максимально комфортные, цивилизованные условия для релаксации",- сказал он на полях бизнес-форума проекта "Мастера гостеприимства". Речь, по словам Карасева, не просто о том, чтобы сходит в близлежащий лес или посидеть у речки. "Отдых выходного дня в кустарных, скажем так, условиях сейчас поднимается на совершенно иной качественный уровень, он превращается в отрасль туриндустрии, под которую вокруг городов формируется в регионах соответствующая инфраструктура", - добавил собеседник агентства. В частности, заметил он, создаются места для проката самого разного туристического инвентаря, летом - велосипедов, самокатов, лодок, зимой - снегоходов, сноубордов, строятся кемпинги, спортивные площадки, открываются гриль-парки с комфортными домиками, куда можно придти с семьей, друзьями на несколько часов и пожарить шашлыки. "Люди таким образом перезагружаются. Приходят в такие места отдыха с грузом, а уходят с улыбкой. В конце концов, от того, как мы проводим выходные, зависит наша работоспособность на всю предстоящую неделю", - подчеркнул Карасев.
https://ria.ru/20240828/issledovanie-1968776594.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ханты-мансийск, твой бизнес – новости, туризм
Твой бизнес, Россия, Ханты-Мансийск, Твой бизнес – новости, Туризм
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 30 авг - РИА Новости.
Отдых выходного дня становится в России новой отраслью туриндустрии, под которую вокруг городов в разных регионах страны сейчас создается комфортная инфраструктура, рассказал РИА Новости предприниматель из Ханты-Мансийска
, лауреат премии "Мастера гостеприимства" Андрей Карасев.
"Что бы в жизни ни происходило, два дня в неделю - в субботу и воскресенье - человек всегда будет отдыхать. Задача в том, чтобы создать для него на эти 48 часов максимально комфортные, цивилизованные условия для релаксации",- сказал он на полях бизнес-форума проекта "Мастера гостеприимства".
Речь, по словам Карасева, не просто о том, чтобы сходит в близлежащий лес или посидеть у речки. "Отдых выходного дня в кустарных, скажем так, условиях сейчас поднимается на совершенно иной качественный уровень, он превращается в отрасль туриндустрии, под которую вокруг городов формируется в регионах соответствующая инфраструктура", - добавил собеседник агентства.
В частности, заметил он, создаются места для проката самого разного туристического инвентаря, летом - велосипедов, самокатов, лодок, зимой - снегоходов, сноубордов, строятся кемпинги, спортивные площадки, открываются гриль-парки с комфортными домиками, куда можно придти с семьей, друзьями на несколько часов и пожарить шашлыки.
"Люди таким образом перезагружаются. Приходят в такие места отдыха с грузом, а уходят с улыбкой. В конце концов, от того, как мы проводим выходные, зависит наша работоспособность на всю предстоящую неделю", - подчеркнул Карасев.