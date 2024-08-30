https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969528686.html

Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи

Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи - РИА Новости, 30.08.2024

Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи

Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи, однако сейчас реализация этой идеи невозможна, сообщил заместитель руководителя... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:06

2024-08-30T16:06

2024-08-30T16:06

общество

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/04/1937842336_0:24:3003:1713_1920x0_80_0_0_3e8773faf2719b2e44f9eee4a796057b.jpg

МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи, однако сейчас реализация этой идеи невозможна, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский "Многие говорили про обязательность установки блокираторов мобильной связи. Все поддержали эту идею, но к сожалению сейчас она не реализуема", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что установка блокираторов — это дополнительные расходы, которые ложатся на региональные бюджеты. Сейчас это довольно сложно осуществить, добавил он.

https://ria.ru/20240809/svyaz-1965121029.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)