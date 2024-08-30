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Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи - РИА Новости, 30.08.2024
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16:06 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/rosobrnadzor-1969528686.html
Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи
Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи - РИА Новости, 30.08.2024
Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи
Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи, однако сейчас реализация этой идеи невозможна, сообщил заместитель руководителя... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:06
2024-08-30T16:06
общество
федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи, однако сейчас реализация этой идеи невозможна, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский "Многие говорили про обязательность установки блокираторов мобильной связи. Все поддержали эту идею, но к сожалению сейчас она не реализуема", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации. Он отметил, что установка блокираторов — это дополнительные расходы, которые ложатся на региональные бюджеты. Сейчас это довольно сложно осуществить, добавил он.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
Рособрнадзор прокомментировал идею установки блокираторов мобильной связи

Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи

© РИА Новости | Перейти в медиабанкМобильная связь
Мобильная связь - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Рособрнадзор поддержал идею установки блокираторов мобильной связи, однако сейчас реализация этой идеи невозможна, сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский
"Многие говорили про обязательность установки блокираторов мобильной связи. Все поддержали эту идею, но к сожалению сейчас она не реализуема", - сказал Круглинский во время общественного обсуждения вопросов совершенствования государственной итоговой аттестации.
Он отметил, что установка блокираторов — это дополнительные расходы, которые ложатся на региональные бюджеты. Сейчас это довольно сложно осуществить, добавил он.
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ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
 
 
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