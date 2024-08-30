https://ria.ru/20240830/roskomnadzor--1969584818.html
Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации - РИА Новости, 30.08.2024
Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внёс пять книжных сайтов в Реестр запрещённой информации, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:36
2024-08-30T19:36
2024-08-30T19:58
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
общество
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роскомнадзор внёс пять книжных сайтов в Реестр запрещённой информации, сообщается на сайте ведомства."Ведомство внесло страницы ряда онлайн-магазинов и электронных библиотек в Реестр запрещённой информации из-за размещения на этих ресурсах целого перечня литературы, нарушающей российское законодательство", - говорится в сообщении.В ведомстве отметили, что в число нарушителей попали книжные сайты babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com и goodreads.com.На этих книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ*, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных сил РФ, уточнили в Роскомнадзоре.По данным ведомства, авторы многих этих книг и публикаций – иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Также часть основателей этих книжных сервисов – россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании."Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ", - отметили в Роскомнадзоре.* Экстремистское движение, запрещенное в России.
https://ria.ru/20240816/semena-1966512779.html
https://ria.ru/20240708/pesnja-1958344718.html
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РИА Новости
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия, Общество
Роскомнадзор внес пять книжных сайтов в реестр запрещенной информации
Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов, нарушающих закон, в реестр запретных данных
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Роскомнадзор внёс пять книжных сайтов в Реестр запрещённой информации, сообщается на сайте ведомства.
"Ведомство внесло страницы ряда онлайн-магазинов и электронных библиотек в Реестр запрещённой информации из-за размещения на этих ресурсах целого перечня литературы, нарушающей российское законодательство", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что в число нарушителей попали книжные сайты babook.org, freedomletters.org, ruslania.com, bookamaro.com и goodreads.com.
На этих книжных платформах размещены произведения, содержащие фейки об СВО, пропаганду ЛГБТ*, информацию, направленную на дестабилизацию политической обстановки в РФ
, а также дискредитацию действий органов государственной власти РФ и Вооруженных сил РФ, уточнили в Роскомнадзоре.
По данным ведомства, авторы многих этих книг и публикаций – иноагенты, при этом их произведения не промаркированы: сервисы не поставили требуемое законом предупреждение о статусе автора. Также часть основателей этих книжных сервисов – россияне, покинувшие РФ, частью ресурсов владеют иностранные компании.
"Если владельцы ресурсов проигнорируют предупреждения ведомства, доступ к сайтам будет ограничен на территории РФ", - отметили в Роскомнадзоре.
* Экстремистское движение, запрещенное в России.