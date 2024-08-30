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Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока - РИА Новости, 30.08.2024
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06:11 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/razvitie-1969372660.html
Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока
Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока - РИА Новости, 30.08.2024
Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока
План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T06:11
2024-08-30T06:11
экономика
владивосток
дальний восток
арктика
алексей чекунков
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии правительства, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Очень глубоко и детально синхронизируем планы развития города-спутника со всеми нашими коллегами по правительству. Прежде всего, конечно, с Минстроем - буквально на днях проводили совместное совещание с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным. Будем готовить представление этого проекта на стратегической сессии правительства по развитию Дальнего Востока для того, чтобы в конечном итоге выйти на комплексный план развития территории", - сказал Чекунков. Он пояснил, что реализация такого масштабного проекта, как строительство города-спутника Владивостока - задача всего правительства, всех органов власти для того, чтобы синхронизировать создание транспортной инфраструктуры, энергетической, коммунальной, социальной, развлекательной. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
https://ria.ru/20240830/minvostokrazvitiya-1969370116.html
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экономика, владивосток, дальний восток, арктика, алексей чекунков, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
Экономика, Владивосток, Дальний Восток, Арктика, Алексей Чекунков, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока

Чекунков: план развития города-спутника Владивостока готовят с правительством

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии правительства, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
"Очень глубоко и детально синхронизируем планы развития города-спутника со всеми нашими коллегами по правительству. Прежде всего, конечно, с Минстроем - буквально на днях проводили совместное совещание с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным. Будем готовить представление этого проекта на стратегической сессии правительства по развитию Дальнего Востока для того, чтобы в конечном итоге выйти на комплексный план развития территории", - сказал Чекунков.
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Минвостокразвития оценило инвестиции в проекты будущих резидентов МТОР
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Он пояснил, что реализация такого масштабного проекта, как строительство города-спутника Владивостока - задача всего правительства, всех органов власти для того, чтобы синхронизировать создание транспортной инфраструктуры, энергетической, коммунальной, социальной, развлекательной.
Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.
Железнодорожные вагоны на путях сортировочной станции - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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ЭкономикаВладивостокДальний ВостокАрктикаАлексей ЧекунковМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)
 
 
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