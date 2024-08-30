https://ria.ru/20240830/razvitie-1969372660.html

Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока

Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока - РИА Новости, 30.08.2024

Власти прорабатывают план развития города-спутника Владивостока

План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T06:11

2024-08-30T06:11

2024-08-30T06:11

экономика

владивосток

дальний восток

арктика

алексей чекунков

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. План развития города-спутника Владивостока прорабатывается с федеральным кабинетом министров, документ планируется представить на стратегической сессии правительства, сообщил в интервью РИА Новости глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. "Очень глубоко и детально синхронизируем планы развития города-спутника со всеми нашими коллегами по правительству. Прежде всего, конечно, с Минстроем - буквально на днях проводили совместное совещание с министром строительства Иреком Энваровичем Файзуллиным. Будем готовить представление этого проекта на стратегической сессии правительства по развитию Дальнего Востока для того, чтобы в конечном итоге выйти на комплексный план развития территории", - сказал Чекунков. Он пояснил, что реализация такого масштабного проекта, как строительство города-спутника Владивостока - задача всего правительства, всех органов власти для того, чтобы синхронизировать создание транспортной инфраструктуры, энергетической, коммунальной, социальной, развлекательной. Соглашение о создании города-спутника недалеко от Владивостока было подписано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 2021 года между Минвостокразвития, Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, правительством Приморского края, ВЭБ.РФ и ООО "Про Город". По информации Минвостокразвития, под проект отведены три площадки в Надеждинском муниципальном районе в границах ТОР "Приморье" общей площадью 1,4 тысячи гектаров, градостроительный потенциал территории оценивается в 2,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

https://ria.ru/20240830/minvostokrazvitiya-1969370116.html

https://ria.ru/20240830/minvostokrazvitiya-1969366406.html

владивосток

дальний восток

арктика

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экономика, владивосток, дальний восток, арктика, алексей чекунков, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)