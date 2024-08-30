https://ria.ru/20240830/razvedchiki-1969369102.html

Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 30.08.2024

Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T05:08

2024-08-30T05:08

2024-08-30T12:10

специальная военная операция на украине

часов яр

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1e/1969430180_0:0:1902:1070_1920x0_80_0_0_3dcf7d552af26771e537fd3115ba9607.jpg

ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Отмечается, что в ходе круглосуточной разведки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов операторы "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА противника в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении. Убедившись в активности противника по данным координатам, операторы ударного FPV-дрона незамедлительно нанесли огневое поражение по цели. Благодаря совместной работе подразделений группировки расчёту удалось ударить противника с тыла. В результате попадания оборудование управления и подавления БПЛА, а также вражеские расчеты были уничтожены.

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

часов яр

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

часов яр, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность