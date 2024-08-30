https://ria.ru/20240830/razvedchiki-1969369102.html
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 30.08.2024
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:08
2024-08-30T05:08
2024-08-30T12:10
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Отмечается, что в ходе круглосуточной разведки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов операторы "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА противника в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении. Убедившись в активности противника по данным координатам, операторы ударного FPV-дрона незамедлительно нанесли огневое поражение по цели. Благодаря совместной работе подразделений группировки расчёту удалось ударить противника с тыла. В результате попадания оборудование управления и подавления БПЛА, а также вражеские расчеты были уничтожены.
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Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
МО: разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ на Артемовском направлении
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в ходе круглосуточной разведки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов операторы "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА противника в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении. Убедившись в активности противника по данным координатам, операторы ударного FPV-дрона незамедлительно нанесли огневое поражение по цели.
Благодаря совместной работе подразделений группировки расчёту удалось ударить противника с тыла. В результате попадания оборудование управления и подавления БПЛА, а также вражеские расчеты были уничтожены.