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Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 30.08.2024 (обновлено: 12:10 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/razvedchiki-1969369102.html
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра - РИА Новости, 30.08.2024
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра
Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T05:08
2024-08-30T12:10
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. Отмечается, что в ходе круглосуточной разведки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов операторы "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА противника в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении. Убедившись в активности противника по данным координатам, операторы ударного FPV-дрона незамедлительно нанесли огневое поражение по цели. Благодаря совместной работе подразделений группировки расчёту удалось ударить противника с тыла. В результате попадания оборудование управления и подавления БПЛА, а также вражеские расчеты были уничтожены.
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часов яр, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ в районе Часова Яра

МО: разведчики поразили пункт управления БПЛА ВСУ на Артемовском направлении

© Минобороны РоссииРазведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО
Разведчики Южной группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Минобороны России
Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 авг - РИА Новости. Разведчики "Южной" группировки войск поразили пункт управления беспилотниками ВСУ в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении СВО, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
Отмечается, что в ходе круглосуточной разведки с воздуха при помощи беспилотных летательных аппаратов операторы "Южной" группировки войск выявили пункт управления БПЛА противника в районе населенного пункта Часов Яр на Артемовском направлении. Убедившись в активности противника по данным координатам, операторы ударного FPV-дрона незамедлительно нанесли огневое поражение по цели.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
"Масштабный кризис". На Западе раскрыли, что началось в зоне СВО
Вчера, 01:23
Благодаря совместной работе подразделений группировки расчёту удалось ударить противника с тыла. В результате попадания оборудование управления и подавления БПЛА, а также вражеские расчеты были уничтожены.
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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