https://ria.ru/20240830/rabotino-1969562077.html

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 30.08.2024

Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Российские войска продвинулись восточнее и севернее села Работино в Запорожской области, заставляя противника оттягивать силы, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T17:50

2024-08-30T17:50

2024-08-30T17:50

специальная военная операция на украине

работино

запорожская область

россия

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960287686_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_c768de75d5e41f359e4385a329d73835.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Российские войска продвинулись восточнее и севернее села Работино в Запорожской области, заставляя противника оттягивать силы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Есть продвижение наших войск севернее и восточнее Работино. На линии фронта идет контрбатарейная борьба, стрелковый ближний бой, используются ударные дроны и РСЗО, а также привлечена фронтовая авиация. Враг вынужден оттягиваться на тыловые позиции", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.

https://ria.ru/20240830/kursk-1969326854.html

работино

запорожская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

работино, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность