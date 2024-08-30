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Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
17:50 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/rabotino-1969562077.html
Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области
Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области - РИА Новости, 30.08.2024
Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области
Российские войска продвинулись восточнее и севернее села Работино в Запорожской области, заставляя противника оттягивать силы, сообщил РИА Новости председатель... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T17:50
2024-08-30T17:50
специальная военная операция на украине
работино
запорожская область
россия
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Российские войска продвинулись восточнее и севернее села Работино в Запорожской области, заставляя противника оттягивать силы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Есть продвижение наших войск севернее и восточнее Работино. На линии фронта идет контрбатарейная борьба, стрелковый ближний бой, используются ударные дроны и РСЗО, а также привлечена фронтовая авиация. Враг вынужден оттягиваться на тыловые позиции", - сказал Рогов. Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
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работино, запорожская область, россия, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Запорожская область, Россия, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Рогов рассказал о продвижении российских войск в Запорожской области

Рогов: ВС РФ продвинулись севернее и восточнее Работино в Запорожской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий с антидроновым ружьем
Российский военнослужащий с антидроновым ружьем - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российский военнослужащий с антидроновым ружьем. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости. Российские войска продвинулись восточнее и севернее села Работино в Запорожской области, заставляя противника оттягивать силы, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Есть продвижение наших войск севернее и восточнее Работино. На линии фронта идет контрбатарейная борьба, стрелковый ближний бой, используются ударные дроны и РСЗО, а также привлечена фронтовая авиация. Враг вынужден оттягиваться на тыловые позиции", - сказал Рогов.
Работино - село на линии фронта на ореховском направлении в Запорожской области. Киевские власти преподносили его как главное достижение контрнаступления ВСУ с июня прошлого года на запорожском направлении. Именно для его захвата Украина ввела в бой из стратегического резерва бригады с западной подготовкой. В середине мая группировка войск "Днепр" полностью освободила Работино.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРаботиноЗапорожская областьРоссияВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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