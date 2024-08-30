Рейтинг@Mail.ru
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 30.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:36 30.08.2024 (обновлено: 21:22 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/pvo-1969593318.html
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 30.08.2024
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:36
2024-08-30T21:22
специальная военная операция на украине
белгород
вячеслав гладков
белгородский район
происшествия
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к город", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что, по предварительной информации, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. Кроме того, по его словам, в Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов."Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240818/peregovory-1966842303.html
белгород
белгородский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9edb92175bfff7b7101d0e788c6537a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия, Безопасность
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРабота российских средств ПВО
Работа российских средств ПВО - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в медиабанк
Работа российских средств ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к город", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Гладков добавил, что, по предварительной информации, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. Кроме того, по его словам, в Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов.
"Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется", - добавил глава региона.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
Умываем руки. Украина упускает последние шансы спастись
18 августа, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВячеслав ГладковБелгородский районПроисшествияБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала