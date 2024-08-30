https://ria.ru/20240830/pvo-1969593318.html
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду - РИА Новости, 30.08.2024
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T20:36
2024-08-30T20:36
2024-08-30T21:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом, сбито несколько воздушных целей на подлете к городу, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО, сбито несколько воздушных целей на подлете к город", - говорится в сообщении.Гладков добавил, что, по предварительной информации, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирный дом, в несколько коммерческих объектов и в легковой автомобиль. Кроме того, по его словам, в Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Пожарные также выехали по адресам и приступают к тушению объектов."Выехал на место. Оперативно проинформирую по итогам. Информация уточняется", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгород, вячеслав гладков, белгородский район, происшествия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вячеслав Гладков, Белгородский район, Происшествия, Безопасность
ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду
Гладков: ПВО сбила воздушные цели на подлете к Белгороду