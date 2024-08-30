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Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 30.08.2024 (обновлено: 16:03 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/pvo-1969527778.html
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS
Средства ПВО России уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:02
2024-08-30T16:03
специальная военная операция на украине
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россия
украина
миг-29
безопасность
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У" и 311 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, россия, украина, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, МиГ-29, Безопасность
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS

Минобороны: ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29, 31 снаряд HIMARS

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У" и 311 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаМиГ-29Безопасность
 
 
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