https://ria.ru/20240830/pvo-1969527778.html
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS
Средства ПВО России уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T16:02
2024-08-30T16:02
2024-08-30T16:03
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У" и 311 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сша, россия, украина, миг-29, безопасность
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, МиГ-29, Безопасность
Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS
Минобороны: ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29, 31 снаряд HIMARS