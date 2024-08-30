https://ria.ru/20240830/pvo-1969527778.html

Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS

Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS - РИА Новости, 30.08.2024

Российская ПВО уничтожила за неделю самолет МиГ-29 и 31 снаряд HIMARS

Средства ПВО России уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T16:02

2024-08-30T16:02

2024-08-30T16:03

специальная военная операция на украине

сша

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украина

миг-29

безопасность

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Средства ПВО России уничтожили за неделю украинский самолет МиГ-29, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У" и 311 беспилотников, сообщило в пятницу Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны в течение недели сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, четыре тактические ракеты "Точка-У", 19 управляемых авиабомб Hammer производства Франции, 31 реактивный снаряд HIMARS производства США и 311 беспилотных летательных аппаратов, в том числе 127 вне зоны специальной военной операции", - говорится в сообщении российского военного ведомства. Силами Черноморского флота уничтожены шесть украинских безэкипажных катеров, сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сша, россия, украина, миг-29, безопасность