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В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ
В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ
Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:53
2024-08-30T02:53
2024-08-30T02:56
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александр богомаз
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее сообщалось о восьми сбитых беспилотниках над Брянской областью."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
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В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ
Богомаз: силы ПВО уничтожили еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью