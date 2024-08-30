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В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:53 30.08.2024 (обновлено: 02:56 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/pvo-1969361638.html
В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ
В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024
В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ
Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:53
2024-08-30T02:56
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
безопасность
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее сообщалось о восьми сбитых беспилотниках над Брянской областью."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Россия, Александр Богомаз
В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ

Богомаз: силы ПВО уничтожили еще три беспилотника ВСУ над Брянской областью

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
Ранее сообщалось о восьми сбитых беспилотниках над Брянской областью.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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"Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.
Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФБезопасностьРоссияАлександр Богомаз
 
 
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