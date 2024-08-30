https://ria.ru/20240830/pvo-1969361638.html

В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ

В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 30.08.2024

В Брянской области силы ПВО сбили еще три беспилотника ВСУ

Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T02:53

2024-08-30T02:53

2024-08-30T02:56

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

безопасность

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Ещё три беспилотника ВСУ уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.Ранее сообщалось о восьми сбитых беспилотниках над Брянской областью."Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Еще три беспилотных летательных аппарата самолетного типа обнаружены и уничтожены силами ПВО министерства обороны РФ", - написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20240830/krakh-1969357356.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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брянская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, безопасность, россия, александр богомаз