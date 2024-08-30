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Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 30.08.2024
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью
В течение часа ПВО обнаружила и уничтожила восемь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:00
2024-08-30T02:00
2024-08-30T03:07
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
александр богомаз
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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В течение часа ПВО обнаружила и уничтожила восемь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО министерства обороны России обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Александр Богомаз
Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью
Богомаз: силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью