https://ria.ru/20240830/pvo-1969359767.html

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью - РИА Новости, 30.08.2024

Силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над Брянской областью

В течение часа ПВО обнаружила и уничтожила восемь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T02:00

2024-08-30T02:00

2024-08-30T03:07

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

александр богомаз

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МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. В течение часа ПВО обнаружила и уничтожила восемь украинских БПЛА самолетного типа над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Нашими защитниками пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. В течение часа силами ПВО министерства обороны России обнаружены и уничтожены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — написал он.Богомаз уточнил, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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безопасность, брянская область, россия, александр богомаз