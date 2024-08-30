https://ria.ru/20240830/putin-1969578988.html

Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае

Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.08.2024

Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае

Борьба с туберкулезом в России идет успешно, но для Хабаровского края это застарелая проблема, важно учитывать это и применять лучшие практики при выстраивании... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T19:11

2024-08-30T19:11

2024-08-30T19:44

россия

хабаровский край

владимир путин

дмитрий демешин

здоровье - общество

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НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг - РИА Новости. Борьба с туберкулезом в России идет успешно, но для Хабаровского края это застарелая проблема, важно учитывать это и применять лучшие практики при выстраивании региональных программ в области здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным в своей резиденции в Ново-Огарево, они обсудили вопросы развития региона. "Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема - это борьба с туберкулезом в Хабаровском крае. Высокая степень заболеваемости, вы знаете наверняка. И при выстраивании программ в области здравоохранения, конечно, я вас прошу об этом не забывать. У нас в целом в России очень успешно идет работа по этому направлению - в борьбе с туберкулезом. Надо брать самое лучшее и внедрять в Хабаровском крае", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240814/tuberkulez-1966069845.html

россия

хабаровский край

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россия, хабаровский край, владимир путин, дмитрий демешин, здоровье - общество