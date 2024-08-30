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Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.08.2024
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19:11 30.08.2024 (обновлено: 19:44 30.08.2024)
https://ria.ru/20240830/putin-1969578988.html
Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае
Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае - РИА Новости, 30.08.2024
Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае
Борьба с туберкулезом в России идет успешно, но для Хабаровского края это застарелая проблема, важно учитывать это и применять лучшие практики при выстраивании... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T19:11
2024-08-30T19:44
россия
хабаровский край
владимир путин
дмитрий демешин
здоровье - общество
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг - РИА Новости. Борьба с туберкулезом в России идет успешно, но для Хабаровского края это застарелая проблема, важно учитывать это и применять лучшие практики при выстраивании региональных программ в области здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства в пятницу встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным в своей резиденции в Ново-Огарево, они обсудили вопросы развития региона. "Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема - это борьба с туберкулезом в Хабаровском крае. Высокая степень заболеваемости, вы знаете наверняка. И при выстраивании программ в области здравоохранения, конечно, я вас прошу об этом не забывать. У нас в целом в России очень успешно идет работа по этому направлению - в борьбе с туберкулезом. Надо брать самое лучшее и внедрять в Хабаровском крае", - подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20240814/tuberkulez-1966069845.html
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россия, хабаровский край, владимир путин, дмитрий демешин, здоровье - общество
Россия, Хабаровский край, Владимир Путин, Дмитрий Демешин, Здоровье - Общество
Путин рассказал о борьбе с туберкулезом в Хабаровском крае

Путин: борьба с туберкулезом в Хабаровском крае — это застарелая проблема

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи. 30 августа 2024
Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи. 30 августа 2024 - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин во время встречи. 30 августа 2024
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НОВО-ОГАРЕВО, 30 авг - РИА Новости. Борьба с туберкулезом в России идет успешно, но для Хабаровского края это застарелая проблема, важно учитывать это и применять лучшие практики при выстраивании региональных программ в области здравоохранения, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу встретился с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным в своей резиденции в Ново-Огарево, они обсудили вопросы развития региона.
"Что касается здравоохранения, есть одна застарелая проблема - это борьба с туберкулезом в Хабаровском крае. Высокая степень заболеваемости, вы знаете наверняка. И при выстраивании программ в области здравоохранения, конечно, я вас прошу об этом не забывать. У нас в целом в России очень успешно идет работа по этому направлению - в борьбе с туберкулезом. Надо брать самое лучшее и внедрять в Хабаровском крае", - подчеркнул Путин.
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РоссияХабаровский крайВладимир ПутинДмитрий ДемешинЗдоровье - Общество
 
 
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