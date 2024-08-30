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В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.08.2024
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03:22 30.08.2024
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В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Приморье объявили штормовое предупреждение - РИА Новости, 30.08.2024
В Приморье объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение на 31 августа в связи с ожидающимися сильными и очень сильными дождями в центральной и западной частях... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T03:22
2024-08-30T03:22
приморский край
происшествия
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение на 31 августа в связи с ожидающимися сильными и очень сильными дождями в центральной и западной частях региона, сообщает краевое министерство ГОЧС. "Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае. По данным Примгидромета, в связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 31 августа в западных и центральных районах Приморского края ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, в отдельных районах грозы", - говорится в сообщении. Жителям и гостям края на время стихии рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку, автомобилистам – соблюдать осторожность на дорогах.
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приморский край, происшествия, россия
Приморский край, Происшествия, Россия
В Приморье объявили штормовое предупреждение

В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за сильных дождей и гроз

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСильный дождь
Сильный дождь - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ВЛАДИВОСТОК, 30 авг – РИА Новости. Синоптики объявили в Приморье штормовое предупреждение на 31 августа в связи с ожидающимися сильными и очень сильными дождями в центральной и западной частях региона, сообщает краевое министерство ГОЧС.
"Штормовое предупреждение объявлено в Приморском крае. По данным Примгидромета, в связи с влиянием активных фронтальных разделов ночью и утром 31 августа в западных и центральных районах Приморского края ожидаются сильные дожди, местами очень сильные, в отдельных районах грозы", - говорится в сообщении.
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Жителям и гостям края на время стихии рекомендуется отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых и рыбалку, автомобилистам – соблюдать осторожность на дорогах.
 
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