https://ria.ru/20240830/pravitelstvo-1969410859.html

Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия - РИА Новости, 30.08.2024

Правительство продлило меры защиты внутреннего рынка продовольствия

Правительство РФ продлило на два года - до 31 августа 2026 года срок действия плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота, а также пошлину на вывоз РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T11:16

2024-08-30T11:16

2024-08-30T13:13

экономика

россия

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Правительство РФ продлило на два года - до 31 августа 2026 года срок действия плавающей пошлины на экспорт подсолнечного масла и шрота, а также пошлину на вывоз семян подсолнечника и соевых бобов, следует из сообщения кабмина. "Так, до 31 августа 2026 года продлевается срок действия экспортной пошлины на семена подсолнечника (в размере 50%, но не менее 32 тысяч рублей за тонну) и соевые бобы (в размере 20%, но не менее 100 долларов за тонну), а также срок действия плавающих ставок вывозных таможенных пошлин на подсолнечное масло и подсолнечный шрот", - говорится в сообщении.Правительство также установило с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года экспортные пошлины на семена рапса."С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", - говорится в сообщении.Гибкая экспортная пошлина на подсолнечное масло введена в России с 1 сентября 2021 года, подсолнечного шрота - с 1 мая того же года, пошлина на вывоз подсолнечника и соевых бобов - с 1 июля того же года. Их действие уже продлевалось ранее. Срок действия всех этих пошлин истекал 31 августа текущего года.

https://ria.ru/20240821/vlasti-1967468248.html

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экономика, россия