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В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы
В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы - РИА Новости, 30.08.2024
В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы
Таунхаусы горят в поселке Дубовое в Белгородском районе после обстрела ВСУ, пожарные борются с огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:13
2024-08-30T22:13
2024-08-30T22:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Таунхаусы горят в поселке Дубовое в Белгородском районе после обстрела ВСУ, пожарные борются с огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали еще семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. По словам главы региона в Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Как передает корреспондент РИА Новости, в поселке располагаются таунхаусы. Зарево пожара видно издалека, пожарные тушат огонь в одном доме. Кроме того, корреспондент обнаружила минимум три места падения снарядов. Повреждения видны на ряде домов и построек, где выбиты стекла, повреждены стены и заборы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
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Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду
Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
2024-08-30T22:13
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы
Пожарные тушат таунхаусы в белгородском Дубовом, попавшем под обстрел ВСУ