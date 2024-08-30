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В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы

В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы - РИА Новости, 30.08.2024

В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы

Таунхаусы горят в поселке Дубовое в Белгородском районе после обстрела ВСУ, пожарные борются с огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T22:13

2024-08-30T22:13

2024-08-30T22:13

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Таунхаусы горят в поселке Дубовое в Белгородском районе после обстрела ВСУ, пожарные борются с огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали еще семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. По словам главы региона в Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Как передает корреспондент РИА Новости, в поселке располагаются таунхаусы. Зарево пожара видно издалека, пожарные тушат огонь в одном доме. Кроме того, корреспондент обнаружила минимум три места падения снарядов. Повреждения видны на ряде домов и построек, где выбиты стекла, повреждены стены и заборы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородский район

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Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ. 2024-08-30T22:13 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородский район, вячеслав гладков