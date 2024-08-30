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В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы - РИА Новости, 30.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/pozhar-1969605922.html
В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы
В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы - РИА Новости, 30.08.2024
В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы
Таунхаусы горят в поселке Дубовое в Белгородском районе после обстрела ВСУ, пожарные борются с огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T22:13
2024-08-30T22:13
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Таунхаусы горят в поселке Дубовое в Белгородском районе после обстрела ВСУ, пожарные борются с огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали еще семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль. По словам главы региона в Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома. Как передает корреспондент РИА Новости, в поселке располагаются таунхаусы. Зарево пожара видно издалека, пожарные тушат огонь в одном доме. Кроме того, корреспондент обнаружила минимум три места падения снарядов. Повреждения видны на ряде домов и построек, где выбиты стекла, повреждены стены и заборы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородский район
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Поврежденные автомобили после удара ВСУ по Белгороду
Автобус и автомобили посекло осколками при обстреле Белгорода со стороны ВСУ.
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происшествия, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородском районе, попавшем под обстрел ВСУ, загорелись таунхаусы

Пожарные тушат таунхаусы в белгородском Дубовом, попавшем под обстрел ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС России
Сотрудник пожарной охраны МЧС России - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 30 авг – РИА Новости. Таунхаусы горят в поселке Дубовое в Белгородском районе после обстрела ВСУ, пожарные борются с огнем, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
В пятницу вечером губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате прямого попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгородской области погиб один человек, пострадали еще семь мирных жителей. По данным губернатора, в Белгороде есть прямые попадания в многоквартирные дома, в несколько коммерческих объектов и легковой автомобиль.
По словам главы региона в Белгородском районе в поселке Дубовое горят два частных дома.
Как передает корреспондент РИА Новости, в поселке располагаются таунхаусы. Зарево пожара видно издалека, пожарные тушат огонь в одном доме.
Кроме того, корреспондент обнаружила минимум три места падения снарядов. Повреждения видны на ряде домов и построек, где выбиты стекла, повреждены стены и заборы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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