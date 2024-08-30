Украинские власти сообщили о пожаре на промышленном предприятии в Сумах
Сумская ОВА сообщили о пожаре на промышленном предприятии после удара
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поражен в Сумах, в результате удара произошло возгорание на одном из предприятий, сообщила Сумская областная военная администрация.
Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, промышленная инфраструктура областного центра подверглась ударам.
Украина добилась своего
21 августа, 08:00
"В результате попадания произошло возгорание помещений одного из предприятий", - говорится в сообщении.
В администрации отметили, что продолжается ликвидация последствий атаки, в небе над Сумами наблюдается черный дым. По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота, уточнили власти.
Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости об ударе, нанесенном по складу в Сумах, где часто видели грузовики ВСУ, после удара на складе начался начался пожар.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Россия вернула Зеленскому все долги с процентами, как он и просил
27 августа, 08:00