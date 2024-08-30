https://ria.ru/20240830/pozhar-1969473261.html

Украинские власти сообщили о пожаре на промышленном предприятии в Сумах

Украинские власти сообщили о пожаре на промышленном предприятии в Сумах - РИА Новости, 30.08.2024

Украинские власти сообщили о пожаре на промышленном предприятии в Сумах

Объект промышленной инфраструктуры поражен в Сумах, в результате удара произошло возгорание на одном из предприятий, сообщила Сумская областная военная... РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T14:08

2024-08-30T14:08

2024-08-30T14:08

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россия

сумы

сергей лебедев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Объект промышленной инфраструктуры поражен в Сумах, в результате удара произошло возгорание на одном из предприятий, сообщила Сумская областная военная администрация. Согласно сообщению, опубликованному в Telegram-канале администрации, промышленная инфраструктура областного центра подверглась ударам. "В результате попадания произошло возгорание помещений одного из предприятий", - говорится в сообщении. В администрации отметили, что продолжается ликвидация последствий атаки, в небе над Сумами наблюдается черный дым. По предварительным результатам выявлено незначительное превышение концентрации диоксида серы и диоксида азота, уточнили власти. Ранее координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев заявил РИА Новости об ударе, нанесенном по складу в Сумах, где часто видели грузовики ВСУ, после удара на складе начался начался пожар. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240821/ukraina-1967334738.html

https://ria.ru/20240827/zelenskiy-1968599998.html

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в мире, россия, сумы, сергей лебедев, дмитрий песков, вооруженные силы украины