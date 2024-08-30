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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки - РИА Новости, 30.08.2024
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00:43 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/pozdravlenie-1969355688.html
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки - РИА Новости, 30.08.2024
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки
Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим, участвовавшим в освобождении населённых пунктов Стельмаховка в РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T00:43
2024-08-30T00:43
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
андрей белоусов
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим, участвовавшим в освобождении населённых пунктов Стельмаховка в ЛНР и Николаевка в ДНР. Минобороны РФ в четверг сообщило, что военнослужащие группировки войск "Запад" освободили Стельмаховку в ЛНР, а подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в ДНР. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка с освобождением от врага населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что "за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач", более 2,5 тысячи военнослужащих полка награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия. "Министр обороны Российской Федерации поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики", - добавило ведомство. Отмечено, что в результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на запад. "В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете нашу землю от неонацистов. B боях за Северодонецк, Лисичанск и Новобахмутовку личный состав соединения показал образцы смелости и отваги", - подчеркнул министр в своей телеграмме.
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки

Белоусов поздравил военных с освобождением Стельмаховки в ЛНР и Николаевки в ДНР

© Фото : Администрация Президента РоссииМинистр обороны Андрей Белоусов
Министр обороны Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Администрация Президента России
Министр обороны Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим, участвовавшим в освобождении населённых пунктов Стельмаховка в ЛНР и Николаевка в ДНР.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что военнослужащие группировки войск "Запад" освободили Стельмаховку в ЛНР, а подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в ДНР.
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"Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка с освобождением от врага населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Уточняется, что "за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач", более 2,5 тысячи военнослужащих полка награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия.
"Министр обороны Российской Федерации поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики", - добавило ведомство.
Отмечено, что в результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на запад. "В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете нашу землю от неонацистов. B боях за Северодонецк, Лисичанск и Новобахмутовку личный состав соединения показал образцы смелости и отваги", - подчеркнул министр в своей телеграмме.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаАндрей БелоусовБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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