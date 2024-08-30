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Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки - РИА Новости, 30.08.2024

Белоусов поздравил военнослужащих с освобождением Стельмаховки и Николаевки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим, участвовавшим в освобождении населённых пунктов Стельмаховка в РИА Новости, 30.08.2024

2024-08-30T00:43

2024-08-30T00:43

2024-08-30T00:43

специальная военная операция на украине

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

андрей белоусов

безопасность

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы российским военнослужащим, участвовавшим в освобождении населённых пунктов Стельмаховка в ЛНР и Николаевка в ДНР. Минобороны РФ в четверг сообщило, что военнослужащие группировки войск "Запад" освободили Стельмаховку в ЛНР, а подразделения группировки "Центр" освободили Николаевку в ДНР. "Глава военного ведомства поздравил командование и личный состав 423-го гвардейского мотострелкового Ямпольского Краснознаменного орденов Кутузова и Суворова II степени полка с освобождением от врага населенного пункта Стельмаховка Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Уточняется, что "за мужество и героизм, проявленные при выполнении боевых задач", более 2,5 тысячи военнослужащих полка награждены госнаградами и ведомственными знаками отличия. "Министр обороны Российской Федерации поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики", - добавило ведомство. Отмечено, что в результате решительных действий военнослужащих полка противник, понеся потери, отступил дальше на запад. "В ходе специальной военной операции, взламывая оборону противника, вы последовательно освобождаете нашу землю от неонацистов. B боях за Северодонецк, Лисичанск и Новобахмутовку личный состав соединения показал образцы смелости и отваги", - подчеркнул министр в своей телеграмме.

https://ria.ru/20240829/svo-1969338915.html

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россия

луганская народная республика

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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, андрей белоусов, безопасность, вооруженные силы рф