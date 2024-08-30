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Юрист предупредил о повышении пошлин за расторжение брака - РИА Новости, 30.08.2024
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02:47 30.08.2024
https://ria.ru/20240830/poshliny-1969361421.html
Юрист предупредил о повышении пошлин за расторжение брака
Юрист предупредил о повышении пошлин за расторжение брака - РИА Новости, 30.08.2024
Юрист предупредил о повышении пошлин за расторжение брака
Пошлины за подачу искового заявления о расторжении брака вырастут до 5 тысяч рублей с 9 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка... РИА Новости, 30.08.2024
2024-08-30T02:47
2024-08-30T02:47
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пошлины за подачу искового заявления о расторжении брака вырастут до 5 тысяч рублей с 9 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. "По делам о расторжении брака граждане будут должны заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей вместо 600 рублей", - отметил юрист. Кроме того, новый закон также увеличивает размер госпошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб для физлиц со 150 рублей до 3 тысяч рублей и 5 тысяч рублей соответственно. Оспаривание решений государственных органов обойдётся россиянам в 3 тысячи рублей вместо 300, добавил он. "По сути, принятие закона будет способствовать снижению нагрузки на суды, которая сегодня зачастую просто парализует работу судебной системы. Кроме того, повышенный размер пошлины будет своеобразным входным фильтром для лиц, злоупотребляющих правом, и профессиональных сутяг", - убежден Хаминский.
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москва, московская область (подмосковье), россия, общество
Москва, Московская область (Подмосковье), Россия, Общество
Юрист предупредил о повышении пошлин за расторжение брака

Юрист Хаминский: пошлины за иск о расторжении брака вырастут до 5 тысяч рублей

© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства МосквыЗАГС
ЗАГС - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© Фото : Официальный портал Мэра и Правительства Москвы
ЗАГС. Архивное фото
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МОСКВА, 30 авг - РИА Новости. Пошлины за подачу искового заявления о расторжении брака вырастут до 5 тысяч рублей с 9 сентября, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
"По делам о расторжении брака граждане будут должны заплатить пошлину в размере 5 тысяч рублей вместо 600 рублей", - отметил юрист.
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Кроме того, новый закон также увеличивает размер госпошлины за подачу апелляционных и кассационных жалоб для физлиц со 150 рублей до 3 тысяч рублей и 5 тысяч рублей соответственно. Оспаривание решений государственных органов обойдётся россиянам в 3 тысячи рублей вместо 300, добавил он.
"По сути, принятие закона будет способствовать снижению нагрузки на суды, которая сегодня зачастую просто парализует работу судебной системы. Кроме того, повышенный размер пошлины будет своеобразным входным фильтром для лиц, злоупотребляющих правом, и профессиональных сутяг", - убежден Хаминский.
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